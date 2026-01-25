La mayor parte de la propaganda de Inglaterra durante las Ashes llegó a través de sus reuniones informativas fuera del campo mientras intentaban suavizar la narrativa de una gira invernal de descontento.

Sin embargo, en un campo irregular en el Estadio R Premadasa, fueron los grados de giro que ofrecía la pelota los que llamaron la atención en esta ocasión.

En ODIs desde principios de 2024, este estadio ha experimentado un giro promedio de 2,93 grados. En las 23 entradas de bolos disputadas en este periodo, el giro de Inglaterra fue el cuarto más alto en este estadio.

Inglaterra logró 3,15 grados de giro en el primer ODI, pero aquí fueron 3,62 (un aumento del 15%) y Brook, para su crédito, se dio cuenta astutamente de que era la mejor manera de conseguir wickets.

Los lanzadores de efecto lanzaron 40.3 overs, la mayor cantidad para cualquier ataque de bolos de Inglaterra en un ODI. El récord anterior era de 36 overs, en marzo de 1985, en un partido de 50 overs contra Pakistán en Sharjah.

También fue la primera vez en un ODI que Inglaterra utilizó seis lanzadores diferentes.

Los quiebres de piernas de Rashid fueron los más magistrales, ya que terminó con una economía de 3,40 y se llevó los wickets clave de primer orden del abridor de Sri Lanka, Pathum Nissanka, y el capitán Asalanka.

Pero estaba bien apoyado por una falange de twirlers: oficiales de Will Jacks y Root, piernas de Ahmed y el ortodoxo del brazo izquierdo de Jacob Bethell.

Cinco lanzadores diferentes consiguieron un wicket, la mayor cantidad en una entrada de ODI por un equipo y la primera por Inglaterra.

Los siete wickets que cayeron debido al spin fueron la segunda mayor cantidad obtenida por un ataque de Inglaterra en un ODI, superada solo por ocho contra las Indias Occidentales en North Sound en 2014.