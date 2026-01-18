Zoe Stratford se tomó dos semanas para disfrutar de la gloria de la Copa Mundial de Rugby Femenina de Inglaterra.

Luego volvimos a la rutina.

Poco después de levantar el título mundial frente a casi 82.000 personas en Twickenham, la capitana de Inglaterra y su compañera de equipo en el club y el país, Natasha Hunt, estaban descubriendo algo más: las claves para un nuevo emprendimiento comercial.

Si bien cada uno de los Red Roses ganó un bono de £20.000 por ganar la Copa del Mundo y los contratos centrales más lucrativos valen poco menos de £50.000, todo el plantel de Inglaterra tiene que hacer planes para la vida después del rugby.

La alera Abby Dow, de 28 años, se retiró tras el torneo para dedicarse a la ingeniería mecánica. La hooker May Campbell compagina su rugby con su trabajo en una empresa de pagos con criptomonedas. Amy Cokayne es policía de la Real Fuerza Aérea.

Lock Stratford y el medio scrum Hunt han elegido un camino diferente y han abierto una cafetería juntos.

La pareja tiene unas instalaciones cerca de Kingsholm, donde corren para el equipo PWR Gloucester-Hartpury.

«Ha sido increíblemente divertido renovarlo y plasmar nuestras ideas en él», dijo Stratford.

«Con el rugby, teníamos mucha intensidad antes del Mundial. Después estábamos un poco cansados, así que esto nos dio un nuevo impulso.

«No solo teníamos rugby, podíamos poner nuestra energía en esta cafetería y hacerla nuestra».

Su tienda se llama ‘MoZo’, una amalgama del primer nombre de Stratford y el apodo de Hunt, ‘Mo’.

Stratford dice que la aventura le ha proporcionado una valiosa distracción del deporte, permitiéndole desconectar cuando está lejos de la cancha.

«Es súper importante tener estos otros intereses», añadió.

Creo que la razón por la que tantas chicas tienen éxito es porque tienen intereses más allá del rugby. La cafetería nos da esa libertad.

Tanto Stratford como Hunt han estado trabajando en el taller por turnos, incluso el día del partido masculino de Gloucester contra Castres a principios de diciembre.

«Soy terrible en el arte del café», dijo Stratford cuando se le preguntó sobre la habilidad de crear patrones y dibujos en la superficie espumosa de las bebidas.

«Me quedo en la caja. Aunque Mo es muy buena. A veces meto la pata con el inventario y se pone nerviosa conmigo, pero no pasa nada.

“Es algo que hemos querido hacer y esperamos que crezca”.

Los tres veces campeones defensores Gloucester-Hartpury han ganado sus siete juegos PWR esta temporada, mientras que tanto Stratford como Hunt fueron convocados a un campo de entrenamiento de Inglaterra de 47 jugadores este mes.

Inglaterra comenzará la defensa de su título de las Seis Naciones Femeninas contra Irlanda en el Estadio Allianz en Twickenham el 11 de abril.