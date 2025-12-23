Los Dallas Cowboys llegan a la Semana 16 buscando estabilidad tras una racha difícil que prácticamente les ha quitado las esperanzas de llegar a la postemporada. Tras una derrota en la Semana 15 ante los Minnesota Vikings , Dallas ha perdido dos partidos consecutivos y ahora recibe a Los Angeles Chargers en el AT&T Stadium.

Aunque técnicamente los Cowboys siguen con vida, su camino a los playoffs es extremadamente estrecho. El partido del domingo representa una oportunidad para frenar la mala racha, mientras esperan un milagro cuando los Philadelphia Eagles se enfrenten a los Washington Commanders .

Sin embargo, antes del partido del domingo, los Cowboys sufrieron otro revés que complica aún más una temporada ya desigual.

El viernes, Dallas anunció que el esquinero DaRon Bland se someterá a una cirugía de pie que le pondrá fin a la temporada, poniendo fin oficialmente a su campaña de 2025. El entrenador en jefe Brian Schottenheimer abordó la situación durante una aparición en 105.3 The Fan, explicando que la lesión se desarrolló gradualmente con el tiempo.

“Estas cosas pasan a veces cuando te arreglan el pie y cosas así. Es algo que se fue desgastando con el tiempo. Es una lástima para DaRon”, dijo Schottenheimer.

También señaló que ambos han hablado extensamente desde que se tomó la decisión. Schottenheimer añadió que no hay preocupación sobre la disponibilidad de Bland para el campamento de entrenamiento del próximo año, calificando el pronóstico como positivo a pesar de la larga rehabilitación que le espera.

La lesión supone un duro golpe para la secundaria de Dallas. Bland había estado lidiando con el problema en el pie durante toda la temporada antes de que empeorara, lo que llevó a la decisión de operarse. Bland, quien firmó una extensión de cuatro años por 92 millones de dólares, que incluye una garantía de 50 millones, en agosto, ha sido uno de los jugadores más influyentes de Dallas cuando está sano.

En 2025, registró 73 tacleadas, seis pases defendidos, tres tacleadas para pérdida de yardas y una intercepción devuelta para touchdown. Su presencia en la secundaria proporcionó a Dallas una cobertura experimentada y capacidad para crear jugadas, lo que convirtió su ausencia en un duro golpe para una defensa que ya tenía dificultades para mantener la consistencia.

Dallas intentará reagruparse el domingo contra los Chargers, sin perder de vista la clasificación. Una victoria de los Eagles sobre los Commanders eliminaría oficialmente a los Cowboys de la contienda por los playoffs. El inicio está programado para las 4:25 p. m. ET, y el partido se transmitirá por CBS.