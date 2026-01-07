Los diseñadores de camisetas de fútbol de Nike tienen una tarea difícil, especialmente cuando se trata de la selección nacional masculina de Estados Unidos. En comparación con selecciones como Argentina, Croacia y Países Bajos, la selección nacional masculina de Estados Unidos carece de una imagen icónica que sirva de inspiración para cada diseño.

Sin embargo, el diseño con mayor potencial para convertirse en la imagen distintiva de la selección nacional estadounidense llegó en 2012 con los uniformes «Waldo». Pero a pesar de que los aficionados pedían a gritos que Nike recuperara el diseño distintivo, Nike lo ha evitado intencionalmente.

Bueno, puede que Nike finalmente haya escuchado a los fanáticos.

Con Estados Unidos como coanfitrión del Mundial de 2026 junto con Canadá y México, ha habido mucha curiosidad en torno a los uniformes de la selección estadounidense, aún por lanzar. Y el lunes por la noche, pudimos ver por primera vez cómo será ese diseño. ¡Díganlo conmigo: Los Waldo han vuelto!

En un artículo del sitio de seguimiento de camisetas FootyHeadlines , que tiene un sólido historial de filtraciones precisas de camisetas, se espera que USMNT recupere una variación del diseño de la camiseta de Waldo.

Esta versión tendría un patrón de rayas más ondulado en lugar de rayas horizontales rectas, y el blanco sería más bien un color crema blanquecino que blanco puro. La imagen que FootyHeadlines obtuvo también correspondía a la camiseta de la selección nacional femenina de Estados Unidos con las cuatro estrellas sobre el escudo. Sin embargo, tradicionalmente, las selecciones masculina y femenina comparten diseños de camiseta en los años de la Copa Mundial masculina.

Aún no está confirmado ni es oficial, pero el diseño filtrado dejó a los fanáticos de USMNT felices con Nike por primera vez en años .