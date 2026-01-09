José Mourinho llevó a sus jugadores a la ciudad de entrenamiento del Benfica después de que perdieran contra el Braga en las semifinales de la Copa de la Liga, y el técnico portugués espera que «no duerman y en cambio piensen mucho».

El Benfica perdió el miércoles por 3-1 y terminó el partido con 10 hombres tras la expulsión de Nicolás Otamendi.

Mourinho, quien fue nombrado entrenador en septiembre, sugirió que sus jugadores permanecerán en la base de entrenamiento del club en Seixal en el futuro previsible.

«Los jugadores dormirán en Seixal, el jueves hay entrenamiento y al día siguiente hay entrenamiento», dijo Mourinho en rueda de prensa tras el partido.

«Como no hay final el sábado, nuestro próximo partido es contra el Porto el próximo miércoles.

«Cuando lleguemos a Seixal [el miércoles], todos se irán a sus habitaciones. Espero que los jugadores duerman tan bien como yo, es decir, que no duerman nada.

Eso es lo que les deseo. Que no duerman y que piensen mucho, como voy a pensar yo.

Mourinho comenzó su carrera como entrenador con el Benfica en 2000, pero sólo se hizo cargo de 10 partidos antes de marcharse tras una disputa con el presidente del club.

Ha ganado 14 de sus 23 partidos al frente del Benfica en esta etapa y la derrota del miércoles frenó una racha de 11 partidos invicto.

«El jueves podremos empezar a hablar, que no es lo que pasó en el vestuario», dijo Mourinho.

«En el vestuario era un monólogo, y a mí los monólogos no me funcionan, me gusta dialogar con los jugadores.

«Hablaremos de las diferencias entre la primera y la segunda parte y prepararemos de la mejor manera posible el partido contra el Oporto».

El Benfica viaja a Oporto para disputar los cuartos de final de la Copa de Portugal el miércoles.

El equipo de Mourinho ocupa el tercer lugar en la Primeira Liga y está a 10 puntos del líder, el Sporting.