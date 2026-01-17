Países Bajos ha confirmado el regreso de una leyenda del Manchester United a la selección nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, las selecciones nacionales clasificadas están dando pasos importantes para prepararse para el torneo. Países Bajos aspira a ganar su primer título y ha asegurado el regreso de una leyenda del Manchester United .

“ Ruud van Nistelrooy formará parte del cuerpo técnico de la selección holandesa a partir del 1 de febrero. El exdelantero se unirá a Ronald Koeman como entrenador asistente en la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ”, anunció la cuenta oficial de la selección holandesa en X este viernes.

El exdelantero fue durante años una de las mayores estrellas del fútbol neerlandés, brillando a nivel de clubes con el PSV Eindhoven, el Manchester United y el Real Madrid . Para cuando se retiró con el Málaga en 2012, había marcado 349 goles en 592 partidos.

Estas impresionantes cifras se ven reflejadas en sus actuaciones internacionales. Van Nistelrooy debutó con la selección neerlandesa en 1998 y permaneció con ella durante más de una década, anotando 35 goles en 70 partidos y representando al equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2006, así como en la Eurocopa 2004 y la Eurocopa 2008.

“ Volver a la selección holandesa en este puesto es un gran honor y un reto emocionante. Hacerlo junto a este cuerpo técnico y un equipo de gran talento, y nada menos que en un Mundial, lo hace especialmente significativo”, declaró Ruud van Nistelrooy tras el anuncio. “Tras haber desempeñado diferentes funciones, incluyendo la de asistente, confío en que este puesto me encaja a la perfección. Espero aportar una valiosa contribución y contribuir al éxito del torneo”.

La experiencia como entrenador de Van Nistelrooy

Tras retirarse como jugador profesional, Ruud van Nistelrooy comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del PSV. Posteriormente, fue asistente de Guus Hiddink en la selección nacional de Países Bajos entre 2014 y 2015, en un puesto similar al que desempeñará ahora junto a Ronald Koeman .

Tras esa experiencia, el exdelantero del Manchester United tuvo su primera oportunidad como entrenador del PSV entre 2022 y 2023, logrando un porcentaje de victorias cercano al 65%. Al año siguiente, ejerció como entrenador interino de los Diablos Rojos tras la marcha de Erik ten Hag , obteniendo de nuevo resultados sólidos.

Esto le abrió la puerta a otro gran reto en la Premier League: dirigir al Leicester City . Sin embargo, esa etapa no fue del todo bien, ya que el equipo sufrió 19 derrotas en 27 partidos y no pudo evitar el descenso. Su mandato finalizó en junio de 2025 de mutuo acuerdo con el club.

Los Países Bajos se enfrentan a un gran desafío por delante

A pesar de ser una de las selecciones más fuertes de Europa y haber disputado tres finales de la Copa Mundial, Países Bajos aún no ha ganado el torneo. Ahora, con Ronald Koeman como entrenador y una plantilla renovada compuesta principalmente por jóvenes, aspiran a sorprender en Norteamérica.

Tras avanzar con facilidad en la fase de clasificación europea, Países Bajos será cabeza de serie del Grupo F para el Mundial de 2026. Debutará el 14 de junio contra Japón en el Estadio AT&T de Arlington, Texas. Seis días después, jugará su segundo partido en el Estadio NRG de Houston contra un rival europeo por determinar ( Ucrania, Suecia, Polonia o Albania ) y cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de junio en el Estadio Arrowhead de Kansas City contra Túnez .