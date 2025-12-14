El veterano entrenador Phil Brown, ganador del ascenso, cree que los propietarios de Wrexham, Ryan Reynolds y Rob Mac, han mostrado a otros la forma de dirigir con éxito un club de fútbol.

Los Red Dragons han conseguido tres ascensos consecutivos bajo el dúo de Hollywood y siguen a una distancia sorprendente de los puestos de play-off del Campeonato a medida que se acerca el punto medio de la campaña de la liga.

Y en un momento en el que clubes establecidos como el Sheffield Wednesday han soportado enormes luchas con la propiedad, Brown, que ganó el ascenso del Championship con el Hull City, elogió a Reynolds y Mac por el trabajo que han hecho en el Stok Cae Ras.

Cuando se le preguntó si la pareja ha liderado el camino a la hora de dirigir un club, Brown le dijo al Football Daily 72+ EFL Pod : «Un millón por ciento. Creo que sí. Están comprometidos.

«Hemos visto algunos ejemplos horrendos de personas que creen que pueden llegar al fútbol y lograrlo.

«Son dos chicos que le restaron importancia durante los primeros tres o cuatro años y gracias a ello consiguieron tres ascensos. Es una locura».

Y Brown, que dirigió en las tres divisiones de la English Football League (EFL) así como en la Premier League, añadió: «Es brillante la forma en que lo han hecho.

«Es global porque a todo el mundo le interesa la historia. Ser un equipo galés en la liga inglesa tiene glamour, lo tiene todo».

El equipo del norte de Gales confirmó recientemente que Apollo Sports Capital (ASC), propietario mayoritario del gigante español Atlético de Madrid, se ha convertido en inversor minoritario del club.

Tras ese anuncio, los propietarios mayoritarios Reynolds y Mac estuvieron presentes en el empate 2-2 de su equipo con Watford en el norte de Gales, donde Ollie Rathbone anotó en el tiempo añadido para extender la racha invicta de su equipo en casa en la liga a ocho partidos.

El ex internacional jamaicano Jobi McAnuff siente que la última inversión sirve como una declaración adicional de intenciones cuando se trata del deseo de Wrexham de llegar a la Premier League.

«Creo que es otra muestra de su ambición, algo de lo que creo que cualquiera que esté familiarizado con la historia de Wrexham no tiene la menor duda», dijo McAnuff.

«Simplemente desde una perspectiva puramente comercial, para llevarlo al siguiente nivel, han hecho un gran trabajo.

«Sé que todo el mundo habla de las cosas de Hollywood, pero en términos de club de fútbol y de comunidad, lo que han aportado ha sido nada menos que fantástico».

McAnuff, cuyos clubes incluyeron al West Ham, Cardiff City, Crystal Palace y Reading, dice que el éxito de Wrexham es algo más que dinero en efectivo.

«Sí, han gastado dinero, pero lo han gastado sabiamente y cada vez que han ascendido, han competido y han ido más allá de lo que había en la liga», añadió.

«En Wrexham la cuestión es ‘cómo llegamos hasta aquí, hemos sido competitivos, ¿cómo lo llevamos al siguiente nivel?’.

«Trabajar con una empresa que tiene experiencia en eso me parece una decisión muy sensata por su parte».

El entrenador Phil Parkinson ha sido fundamental para el éxito del equipo galés bajo el mando de Reynolds y Mac.

Y Brown, actualmente a cargo del equipo Peterborough Sports de la Liga Nacional Norte, siente que el hombre de 58 años ha estado entre los mejores jefes de la EFL desde que se hizo cargo de Wrexham en el verano de 2021.

«Lo más importante es la calidad del fútbol y la calidad del entrenador», afirmó el técnico de 66 años, que ha dirigido en 10 clubes diferentes.

«Hay que decir que Phil Parkinson es uno de los mejores entrenadores del país en este momento por lo que ha hecho en los últimos tres o cuatro años».

Sobre Parkinson, McAnuff añadió: «Creo que pasa desapercibido por el trabajo que ha hecho. La gente simplemente da por sentado que tienes recursos que quizá otros clubes no tengan, pero aun así tienes que ir y ofrecerlos».

«Ha cumplido temporada tras temporada con lo que el club quería, que es éxito y ascender en las ligas; el ritmo al que lo han hecho ha sido absolutamente increíble.

«Este siempre iba a ser el desafío, no solo para el club sino también para Phil, demostrar que puede llevar a un club a esta liga y ser competitivo, lo cual creo que lo han logrado».