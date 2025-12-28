Los Rangers están en la carrera, pero eso quizás se debe a que no es una carrera normal.
Tras la derrota ante el Hearts antes de Navidad, la alegría festiva escaseaba en Ibrox.
Los Rangers estaban cuartos en la tabla, a 12 puntos del líder Hearts, que parecía haber recuperado su magia, con Celtic y Motherwell encajados en el medio.
«No tenemos margen de error», dijo el centrocampista Nico Raskin.
Eso es cierto dado que el equipo de Rohl viene con una ofensiva que le permite pelear por el título desde muy abajo en el campo, pero si esta campaña nos ha enseñado algo, es que todos los equipos tienen el potencial de cometer errores.
Una estrecha victoria sobre Motherwell el sábado ha elevado a los Rangers al tercer lugar, con esa brecha hasta la cima ahora reducida a nueve con un juego en la mano.
‘Después de Hearts, la pregunta era diferente’
Puede que pareciera inimaginable cuando Russell Martin fue empujado a la parte trasera de un automóvil mientras los fanáticos protestaban por el empate en Falkirk, pero los Rangers están aguantando.
Ese día de principios de octubre, el Rangers estaba a 11 puntos del líder del título tras la misma cantidad de partidos. Lo más alarmante es que estaba octavo y más cerca del fondo de la tabla que de la cima.
Desde entonces, los Rangers han sido funcionales, aunque no sensacionales. Pero su sufrida afición se encargará de eso ahora mismo.
Desde la llegada de Rohl, la derrota de la semana pasada ante Hearts fue la única en la liga, y solo la segunda a nivel nacional después de una valiente derrota en tiempo extra en la semifinal de la Copa de la Liga ante el Celtic.
Hubo un par de empates allí, pero desde que llegó el ex entrenador del Sheffield Wednesday, su equipo lidera la tabla, obteniendo un promedio de 2,3 puntos por partido.
Además, han mantenido su portería a cero el 60% de las veces, una cifra sólo superada por el Motherwell.
Europa ha sido una historia diferente, pero no es ahí donde Rohl será juzgado ahora.
«Se trata del próximo partido y de los próximos tres puntos. Es un largo camino, un largo viaje y muchos partidos por delante. Se trata del próximo reto que tenemos», dijo Rohl tras la victoria sobre el Motherwell.
«Seguimos en carrera pero aún quedan muchos partidos por delante.
Creo que tras la derrota ante el Hearts la pregunta era diferente. Hoy tenemos esta misma pregunta. Lo entiendo, pero se trata del próximo partido y de los próximos tres puntos.