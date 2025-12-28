Los Rangers están en la carrera, pero eso quizás se debe a que no es una carrera normal.

Tras la derrota ante el Hearts antes de Navidad, la alegría festiva escaseaba en Ibrox.

Los Rangers estaban cuartos en la tabla, a 12 puntos del líder Hearts, que parecía haber recuperado su magia, con Celtic y Motherwell encajados en el medio.

«No tenemos margen de error», dijo el centrocampista Nico Raskin.

Eso es cierto dado que el equipo de Rohl viene con una ofensiva que le permite pelear por el título desde muy abajo en el campo, pero si esta campaña nos ha enseñado algo, es que todos los equipos tienen el potencial de cometer errores.

Una estrecha victoria sobre Motherwell el sábado ha elevado a los Rangers al tercer lugar, con esa brecha hasta la cima ahora reducida a nueve con un juego en la mano.