Sydney Sixers selló su tercera victoria consecutiva con una cómoda victoria de seis terrenos sobre Melbourne Stars en la Big Bash League.

Persiguiendo 129, los Sixers alcanzaron cómodamente su objetivo con 17 bolas de sobra, condenando a los Stars a tres derrotas consecutivas.

Josh Philippe fue el máximo anotador con 35, mientras que la asociación invicta de 40 del quinto wicket de Jordan Silk y Lachlan Shaw sentenció el partido.

Las estrellas comenzaron de manera constante después de ser puestas a batear, llegando a 43-0 antes de perder su orden superior de Sam Harper, Chris Rogers y Campbell Kellaway en el transcurso de 13 bolas.

Marcus Stoinis y Blake Macdonald, quienes anotaron 33 cada uno, agregaron 44 para el cuarto wicket, pero la salida de este último provocó un colapso que vio a los Stars perder sus últimos siete wickets por 31 carreras.

Los marineros Jack Edwards y Ben Dwarshuis tomaron 3-27 y 4-13 respectivamente, con Dwarshuis eliminando a Stoinis y Haris Rauf con entregas consecutivas.

El zurdo regresó para tomar el último wicket de Liam Hatcher, mientras que los Stars fueron eliminados con una bola restante en sus entradas.

La victoria permite a los Sixers igualar a los Stars con ocho puntos después de cuatro juegos, con los dos equipos permaneciendo en cuarto y tercer lugar respectivamente.