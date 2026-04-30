El electrizante trío del Bayern de Múnich formado por Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise ha alcanzado los 100 goles combinados en la temporada 2025-26, así que, ¿cuáles son los tríos de ataque más goleadores del siglo XXI?

Aquí tenéis una cuenta atrás de los tridentes con más goles en una sola temporada durante los últimos 25 años aproximadamente (basándose únicamente en la suma de sus goles individuales, independientemente de si todos estaban en el campo al mismo tiempo).

En caso de empate, el trío que haya marcado esa cantidad de goles en el menor número de apariciones combinadas ocupará un puesto más alto.

10. Messi Villa Pedro (98, 2010-11)

¡Atención, spoilers! El nombre de Lionel Messi aparecerá varias veces en este top 10.

La temporada 2010-11 fue la primera en la que superó la marca de los 50 goles, anotando 53 tantos en 55 partidos, en los que el Barcelona ganó La Liga y la Liga de Campeones.

Los principales acompañantes de Messi, que terminó como máximo goleador del equipo por segunda temporada consecutiva, fueron David Villa con 23 goles en 52 partidos y Pedro con 22 en 53.

9. Ronaldo Bale Benzema (98, 2015-16)

¡Atención, spoilers! También verán el nombre de Cristiano Ronaldo varias veces aquí.

Cuando piensas en Ronaldo en un trío de ataque, lo más probable es que te imagines la alineación «BBC» de la que era la pieza clave en el Real Madrid junto a Gareth Bale y Karim Benzema.

En la temporada 2015-16, cuando iniciaron su racha de tres Ligas de Campeones consecutivas, el tridente ofensivo del Real Madrid marcó un total de 98 goles (51 de Ronaldo, 28 de Benzema y 19 de Bale) en tan solo 115 partidos disputados en conjunto.

8. Ronaldo Benzema Bale (100, 2014-15)

El mejor resultado de la historia de la ‘BBC’ se produjo en la temporada 2014-15, cuando anotaron un centenar de goles entre todos en 146 partidos disputados.

Fue la temporada más prolífica de Ronaldo hasta la fecha, con 61 de esos 100 goles, lo que le valió su cuarta Bota de Oro europea consecutiva.

Benzema anotó 22 goles y Bale 17 (casualmente, James Rodríguez también, aunque él era más bien un mediocampista ofensivo). Sin embargo, el Madrid no logró ganar la Liga, la Copa del Rey ni la Liga de Campeones, por lo que Carlo Ancelotti fue destituido.

7. Kane Olise Díaz (100*, 2025-26)

Al ser la temporada de la Bundesliga más corta que la de La Liga, es todo un logro que el tridente ofensivo del Bayern de esta temporada pueda competir con estos nueve tridentes españoles.

Ha sido la mejor temporada goleadora de la carrera de Kane; un penalti contra el PSG le dio su gol número 54 de la campaña.

Díaz y Olise también marcaron, alcanzando así sus goles número 26 y 20 de la temporada, respectivamente. En conjunto, el Bayern ha protagonizado una de las temporadas más goleadoras de la historia europea .

6. Messi Eto’o Henry (100, 2008-09)

El primer trío atacante en alcanzar los tres dígitos entre sus miembros en el siglo XXI en las cinco principales ligas europeas fue el formado por Messi, Samuel Eto’o y Thierry Henry del Barcelona en la temporada 2008-09, con tan solo 123 apariciones combinadas.

Durante la primera temporada de Pep Guardiola al mando, Messi marcó 38 goles, su mejor marca personal hasta ese momento; Eto’o marcó 36, también su mejor registro goleador hasta entonces; y Henry marcó 26.

Xavi y Bojan también contribuyeron con 10 goles cada uno. En definitiva, el Barcelona cosechó los frutos al ganar el triplete.

5. Messi Fábregas Sánchez (103, 2011-12)

Sí, Cesc Fàbregas no era exactamente un delantero, pero la formación del Barcelona era muy fluida en la temporada 2011-12, cuando Guardiola empezó a desplegar su inteligencia táctica.

De este modo, Fàbregas terminó empatado con Alexis Sánchez como segundo máximo goleador del Barcelona con 15 goles esa temporada.

Pero Messi se situó muy por delante con una cifra francamente fenomenal de 73 goles. De ellos, 50 fueron en La Liga, lo que le valió el Trofeo Pichichi a pesar de que el Real Madrid ganó la liga.

4. Messi Suárez Neymar (110, 2016-17)

El trío de ataque del que Messi es más recordado fue, por supuesto, su combinación ‘MSN’ con Luis Suárez y Neymar.

Jugaron juntos tres temporadas en el Barcelona, ​​todas ellas entre los cuatro primeros puestos que quedan en esta lista.

La última, antes de la marcha de Neymar al PSG, incluyó 110 goles entre ambos. Messi marcó 54, Suárez 37 y Neymar 20, pero el Barça terminó segundo en La Liga y solo alcanzó los cuartos de final de la Champions League.

3. Ronaldo Benzema Higuaín (118, 2011-12)

Anteriormente, Ronaldo formó parte de un ataque aún más prolífico que la ‘BBC’, cuando él y Benzema se asociaron con Gonzalo Higuaín.

Su mejor momento fue la temporada 2011-12, durante la cual el Real Madrid estableció el récord de mayor número de goles en la historia de La Liga.

En todas las competiciones, Ronaldo marcó 59 goles, mientras que los delanteros Benzema e Higuaín consiguieron 31 y 26 respectivamente.

2. Messi Suárez Neymar (122, 2014-15)

El primer fruto del ataque del ‘MSN’ en el Barcelona fue la cifra de 122 goles que consiguieron en la temporada 2014-15, en la que ganaron el triplete .

Messi fue el máximo goleador con 58 goles, Neymar logró su mejor marca personal con el Barcelona con 39 y Suárez anotó 25 en su temporada de debut con el club.

Pedro fue el único otro jugador del Barcelona en alcanzar los dos dígitos esa temporada. Curiosamente, en general, el Real Madrid les superó en goles en La Liga.

1. Messi Suárez Neymar (131, 2015-16)

El punto álgido de la era ‘MSN’ se alcanzó a mediados de la temporada 2015-16, cuando superaron la marca de la temporada anterior y anotaron la cifra sin precedentes de 131 goles entre ambos.

En esta ocasión, Suárez fue el máximo goleador con 59 tantos, seguido de Messi con 41 y Neymar con 31, lo que permitió al Barça revalidar sus títulos de Liga y Copa del Rey.

Resulta inquietante que la cifra pudiera haber sido mayor, ya que su defensa de la Champions League terminó en cuartos de final, privando a sus tres delanteros de dos o tres partidos más para aumentar aún más sus estadísticas.