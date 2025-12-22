Le pedimos su opinión después del partido de la Premier League del sábado entre el Manchester City y el West Ham.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del City

Les: Pensé que estuvimos excelentes en la primera mitad, pero luego bajamos el ritmo en la segunda. Para entonces, el trabajo estaba hecho y en todo momento los mantuvimos a distancia.

David: Jugamos tan bien como el rival nos permitió controlar el partido en la primera parte. Podría haber sido diferente si hubieran sido más efectivos en eso, como lo fueron en la segunda parte. Una victoria es una victoria, y es merecida. Lástima que el Arsenal tuviera que ganar o podríamos haber sido líderes.

Martin: Otra victoria para el City, que tuvo buenos arranques, pero sin ser espectacular. Sin embargo, todavía parece haber algo que falla en el control del mediocampo, lo que ha dejado a la defensa expuesta en ocasiones. El City debería (una vez más) haber estado fuera de la vista al descanso. Un inicio inestable en la segunda mitad generó cierta inquietud en la afición, pero el City siguió adelante y consiguió un merecido tercer puesto. ¡Mucha suerte al West Ham, cuyo mejor jugador fue el excelente Bowen!

Aficionados del West Ham

Steve: Nuestra temporada no será juzgada fuera de casa contra el City… pero esa exhibición fue horrible.

Mick: Max Kilman no debería ser titular, a menos que las lesiones lo obliguen a ser fichado. Es una sombra del jugador que creíamos fichar. Fue responsable de dos de los goles.

Ken: Impactante otra vez. El sábado es imprescindible ganar ahora [contra el Fulham] o el descenso está asegurado. Estoy destrozado.