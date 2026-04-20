El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, parece haber definido su once inicial para la recta final de la temporada, alineando al mismo equipo que venció al Chelsea el domingo pasado.

Esto significa que el lateral Nico O’Reilly está en condiciones de ser titular después de retirarse cojeando en Stamford Bridge con un aparente problema en los isquiotibiales.

John Stones regresa al equipo, tras no haber jugado desde el 7 de marzo en la victoria de la FA Cup contra el Salford.

Man City XI: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Silva, Rodri, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, realiza dos cambios para este encuentro trascendental.

El capitán Martin Odegaard regresa a la alineación titular en lugar de Gabriel Martinelli, mientras que Kai Havertz será titular en la delantera sustituyendo a Viktor Gyokeres.

Como ya se ha mencionado, tanto Riccardo Califiori como Jurrien Timber se quedan fuera del partido con los Gunners.

Arsenal XI: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Odegaard, Eze, Zubimendi, Rice, Madueke, Havertz.