El miércoles se cumplen 20 años del día en que Alan Shearer rompió el récord de todos los tiempos de Jackie Milburn con su gol número 201 para los Magpies.

Para conmemorar la ocasión, el propio hombre habló en exclusiva con BBC Radio Newcastle, detallando sus recuerdos de ese día, lo que significó para él y su familia, y qué lugar ocupa en su estelar carrera.

El Newcastle jugaba contra el Portsmouth en febrero de 2006 en su primer partido bajo la dirección técnica interina de Glenn Roeder después de que Graeme Souness fuera despedido la semana anterior.