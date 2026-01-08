Marco Silva lanzó un furioso discurso el martes mientras continúa la controversia por el gol de Florian Wirtz para el Liverpool contra el Fulham.

Los Rojos consiguieron un gol para igualar el marcador en Craven Cottage el domingo, a pesar de que el internacional alemán parecía estar en posición de fuera.

El VAR anuló la decisión sobre el terreno de juego de anular el disparo de Wirtz . Las imágenes del sistema semiautomático utilizado aparentemente mostraban que el pie derecho de la estrella del Liverpool había logrado superar al último defensor. Sin embargo, las repeticiones de televisión parecían mostrar que había caído en fuera de juego en el momento en que Conor Bradley le dio un pase.

A pesar de la intervención del VAR, parece haber consenso en que Wirtz estaba en fuera de juego y que el gol no debería haberse validado. El exjugador de los Reds, Jamie Carragher, y el expresentador de Match of the Day, Gary Lineker, se encuentran entre quienes han expresado su desconcierto ante la decisión .

El propio Wirtz incluso admitió después del partido del domingo que pensó que había estado en posición de fuera , solo para sorprenderse cuando el árbitro Craig Pawson recibió instrucciones de otorgarle el gol.

Se cree que la Premier League usa líneas más gruesas al juzgar las decisiones de fuera de juego con el VAR, mientras que las reglas se ajustaron antes de la campaña actual para dar a los goleadores más margen de maniobra, con un nivel de tolerancia de 5 cm aplicado a decisiones estrictas.