La delantera estadounidense Crystal Dunn, de 33 años, ha puesto fin a su carrera profesional después de más de una década en la cima del fútbol femenino.

La ex estrella del Chelsea formó parte de la selección estadounidense que ganó la Copa del Mundo en 2019, venciendo a Inglaterra en las semifinales.

Se convirtió en campeona olímpica en París 2024 y en total jugó 160 partidos con su país, anotando 25 goles.

«Dejo el juego con una sensación de paz y profunda satisfacción por todo lo que he logrado», dijo.

Dunn fue seleccionado en primer lugar por Washington Spirit en el draft universitario estadounidense en 2014 antes de unirse al Chelsea en 2017.

Ayudó a los Blues a ganar la Serie de Primavera de la Superliga Femenina y regresó a los Estados Unidos 12 meses después, jugando para North Carolina Courage, Portland Thorns y Gotham FC.

Hace un año, se trasladó al París St-Germain y ayudó al equipo a terminar segundo, detrás del Lyon, en la máxima categoría del fútbol francés.