El ex portero del Burnley y de la selección inglesa, Colin McDonald, falleció a los 95 años.
Nacido en Bury en octubre de 1930, debutó con los Clarets en 1954 y llegó a disputar 201 partidos con el club.
McDonald jugó en los cuatro partidos de su país en el Mundial de 1958 en Suecia y ganó ocho partidos internacionales en total.
Burnley dijo que estaban «profundamente entristecidos» por su muerte.
McDonald firmó inicialmente como aficionado en julio de 1948 y jugó para el equipo de reserva antes de ser llamado al Servicio Nacional en 1950.
Al regresar a Turf Moor con un contrato profesional en 1952, «se estableció como el número uno del Burnley y durante las siguientes temporadas, estuvo más o menos omnipresente», afirmó el club.
Después de recuperarse de una fractura de tobillo sufrida contra el Chelsea en diciembre de 1956, hizo su primera aparición con la selección nacional en 1958 antes de la Copa del Mundo de ese año.