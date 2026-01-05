El ex portero del Burnley y de la selección inglesa, Colin McDonald, falleció a los 95 años.

Nacido en Bury en octubre de 1930, debutó con los Clarets en 1954 y llegó a disputar 201 partidos con el club.

McDonald jugó en los cuatro partidos de su país en el Mundial de 1958 en Suecia y ganó ocho partidos internacionales en total.

Burnley dijo que estaban «profundamente entristecidos» por su muerte.