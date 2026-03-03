Un bloque de entrenamiento para una maratón ya es bastante duro. Ayunar mientras te preparas para enfrentarte a los mejores del mundo en 42 kilómetros lo es aún más.

Mahamed Mahamed forma parte de una talentosa generación de corredores de distancia masculinos británicos que se están acercando al récord nacional de Mohamed Farah en la distancia de maratón.

Pero, mientras se prepara para el Maratón de Londres de este año, el joven de 28 años actualmente termina sus sesiones tan tarde como a la 1 a.m. mientras intenta equilibrar las demandas del entrenamiento en la altura con la observancia del Ramadán.

Mahamed, cuarto en la lista de todos los tiempos del Reino Unido, ha ignorado el consejo de posponer su ayuno mientras entrena para mejorar su mejor marca personal de dos horas, siete minutos y cinco segundos.

«Algunas personas piensan que no debería [ayunar mientras entreno]», dijo Mahamed a la Press Association.

«Especialmente ahora, porque tengo una competencia próximamente, creen que debería concentrarme en entrenar por ahora y luego quizás rápido.

Pero ya me acostumbré. Se convirtió en mi rutina. Agradezco ese consejo, pero simplemente sigo adelante con todo.

Mahamed se ha establecido en la ciudad de Ifrane, en las montañas del Atlas de Marruecos, mientras se prepara para la carrera de abril.

La ubicación le permite entrenar de forma segura bajo los reflectores de la pista por la noche, junto con otros musulmanes que actualmente observan el mes sagrado islámico de Ramadán al no comer ni beber durante las horas del día.

En sus momentos más largos, las jornadas de Mahamed se extienden hasta la madrugada. Sale para su primera sesión alrededor de las 4 p. m., rompe el ayuno y asiste a la mezquita antes de completar una segunda sesión.

Una vez que esté adecuadamente recargado, Mahamed dormirá durante una o dos horas y luego se despertará para comer más alrededor de las 4 a. m., antes de regresar a la cama para recuperar el sueño.

«Es un poco difícil», admitió Mahamed.

Me tomo mi trabajo muy en serio, pero el Ramadán es lo más importante para mí. También me ayuda a concentrarme. Me ayuda a comprender quién soy y qué puedo hacer.

Mahamed se encuentra entre los cuatro corredores de maratón británicos activos que han cronometrado menos de 2:08, junto con el triatleta Alex Yee, Emile Cairess y Philip Sesemann, en lo que él describe como una cohorte de «nueva era».

Cuarto en el Maratón de Londres de 2024, aspira a conseguir su mejor marca personal en Londres antes de buscar una medalla en el Campeonato Europeo en Birmingham este verano.