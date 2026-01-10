Michael Owen no cree que Cody Gakpo sea capaz de jugar como número 9 titular en el Liverpool y ha admitido que su actuación contra Fulham dejó al ex-Red «tirándose de los pelos».

Gakpo, nominalmente extremo, jugó un papel central durante el viaje de la Premier League al Fulham el fin de semana pasado y podría repetirlo en el Emirates el jueves por la noche. La lesión de Hugo Ekitike , sumada a la prolongada ausencia de Alexander Isak, significa que los Reds podrían volver a quedarse sin delanteros en forma para el choque contra el Arsenal.

Owen, uno de los goleadores más prolíficos del Liverpool de los últimos tiempos, siente que Gakpo ofrece un «reemplazo adecuado», pero piensa que carece de los instintos de un delantero centro.

«Él puede hacer un trabajo», dijo Owen, hablando exclusivamente con Liverpool.com a través de Casino.org , donde es embajador en el Reino Unido.

Obviamente, marcó un buen gol [contra el Fulham]. Hubo un par de ocasiones en las que me arranqué los pelos; creo que debería haber hecho otra cosa.

Puede ser un buen sustituto cuando hay bajas por lesiones o lo que sea. Pero no, no es un delantero centro natural.

LONDRES, INGLATERRA – 4 DE OCTUBRE: Cody Gakpo del Liverpool durante el partido de la Premier League entre el Chelsea y el Liverpool en Stamford Bridge el 4 de octubre de 2025 en Londres, Inglaterra. (Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images) © James Gill – Danehouse, Getty Images

El Liverpool no cuenta con opciones para el partido contra el Arsenal el jueves . Isak forma parte de una lista de lesionados que incluye a Giovanni Leoni y Wataru Endo, además del dudoso Ekitike. Mohamed Salah tampoco está disponible debido a sus compromisos en la Copa Africana de Naciones, lo que significa que, a pesar de la inversión de 450 millones de libras (608 millones de dólares) de los Reds el verano pasado, el ataque actualmente luce débil.

Pero Owen siente cierta compasión por su antiguo club. «El Liverpool tuvo dificultades ofensivas contra el Leeds y el Fulham. Con más lesiones, fue difícil para ellos», opinó.

También es difícil sin un buen ritmo en ataque, ¿quién lo hubiera dicho? Todo el mundo hablaba de cómo el Liverpool estaba fichando a tantos jugadores y gastando tanto dinero.

“Sin embargo, tienes a un jugador fuera con su selección y un par de lesiones, y de repente no tienes un delantero centro, no tienes esas opciones que probablemente necesitas”.

LIVERPOOL, INGLATERRA – 17 DE SEPTIEMBRE: Retrato de Michael Owen, exjugador del Liverpool, antes del partido de la primera jornada de la fase de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Liverpool FC y el Atlético de Madrid en Anfield el 17 de septiembre de 2025 en Liverpool, Inglaterra. (Foto de Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images) © Richard Sellers/Allstar, Getty Images

El hombre de 46 años también sugirió a otro jugador del Liverpool que podría actuar como delantero suplente.

“Se podría decir que [Jeremie] Frimpong puede jugar ese rol de delantero centro con bastante naturalidad, pero en general, diría que es un lateral”, dijo Owen.

Así que lo estás colocando en una posición en la que normalmente no jugaría en el Liverpool, digamos. Idealmente, no estarías usando a [Florian] Wirtz como delantero centro ni por la izquierda. Creo que es un número 10, la verdad.

Así que estás colocando a algunos jugadores en posiciones que quizás no sean las mejores. A pesar de gastar un par de cientos de millones en jugadores de ataque, es una locura.

Pero así son las lesiones. Así es el fútbol, ​​y van a tener que sacarle el máximo provecho.