Mikel Arteta sigue ignorando a la estrella del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, y todo apunta a que eso podría costarle su participación en el Mundial de este verano.

Al lateral izquierdo le ha resultado increíblemente difícil conseguir minutos esta temporada, ya que Piero Hincapié y Riccardo Calafiori están por encima de él en la jerarquía, lo que le obliga a depender principalmente de los minutos que juega en los partidos de copa.

Lewis-Skelly estaba en una posición privilegiada para ganarse un puesto en la selección inglesa para el Mundial, pero su falta de participación en los partidos de esta campaña podría acabar costándole ese puesto.

Myles Lewis-Skelly podría perderse la Copa del Mundo.

Las probabilidades son escasas | Catherine Ivill – AMA/GettyImages © Catherine Ivill – AMA/GettyImages

Cuando Lewis-Skelly irrumpió en la escena con los Gunners la temporada pasada, muchos lo consideraron una de las mejores estrellas emergentes de Inglaterra, lo que le valió el reconocimiento tanto a nivel de club como internacional.

El joven tuvo un comienzo brillante en el primer equipo del Arsenal, lo que le valió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra, debutando como titular contra Albania. No tardó en causar impacto, anotando el primer gol de la victoria final por 2-0 a los 20 minutos.

Desde entonces ha disputado otros cinco partidos internacionales, y muchos pronostican que será el lateral izquierdo titular de los Tres Leones en el Mundial de este verano, o al menos estará entre los candidatos. Lewis-Skelly también era considerado la primera opción de Arteta a largo plazo cuando firmó su nuevo contrato en junio de 2025.

Sin embargo, esta temporada ha sido todo lo contrario para el defensa, ya que le ha resultado muy difícil encontrar oportunidades debido a que Hincapié y Calafiori han tenido mayor protagonismo en el lateral izquierdo de la defensa.

Lewis-Skelly solo ha disputado 26 partidos con los Gunners en lo que va de temporada, de los cuales solo 12 han sido como titular. Ha sido titular en un único partido de la Premier League y no ha vuelto a jugar en la competición desde el empate 0-0 contra el Liverpool el 8 de enero.

Su último partido con el Arsenal fue en la victoria por 4-0 contra el Wigan Athletic en la FA Cup, y no pudo participar en la ronda final contra el Mansfield Town debido a una sanción, lo que supone un duro golpe para sus posibilidades de volver al equipo.

A medida que sus minutos en el club han disminuido, también lo ha hecho la posibilidad de que sea el lateral izquierdo titular de Inglaterra. Con jugadores como Lewis Hall y Nico O’Reilly rindiendo a un buen nivel y postulándose como candidatos, es poco probable que Lewis-Skelly sea la primera opción de Thomas Tuchel, e incluso podría no viajar para la convocatoria.

Mientras los Tres Leones buscan poner fin a 60 años de sequía, necesitarán jugadores en plena forma y listos para competir por el mayor trofeo del fútbol norteamericano. Si Arteta continúa ignorándolo, Lewis-Skelly no cumplirá con esos requisitos, por lo que corre el serio riesgo de perderse la oportunidad de viajar al Mundial.