La defensa del Tottenham Ella Morris ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el club.

La joven de 23 años se está recuperando actualmente de una lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió al final de la temporada pasada.

Se unió al Tottenham en julio de 2024 e hizo 13 apariciones en su campaña de debut, ganándose una convocatoria al equipo senior de las Lionesses en mayo.

Sin embargo, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior (la segunda de su carrera) durante un entrenamiento en Inglaterra y fue descartada para la Eurocopa 2025.

Impresionó antes de la lesión, jugando todos los minutos de los últimos ocho partidos del Tottenham en la Superliga Femenina y marcó su primer gol contra el Villa en abril.

Morris ya había disputado más de 100 partidos con Southampton después de graduarse de la academia del club.

«Es un club increíble del que formar parte. Solo ver el crecimiento del equipo de la temporada pasada a esta, cómo Martin Ho ha llegado y les ha dado a las chicas una sensación de confianza», dijo Morris.

«Estamos en un momento emocionante, estamos avanzando en la liga. Sin duda, es un club con ambición y del que quiero formar parte».