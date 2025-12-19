Les pedimos su opinión después del partido de la Copa Carabao del miércoles entre Newcastle y Fulham, cuando el adolescente Lewis Miley anotó un dramático gol de la victoria en el último momento para mantener a los actuales campeones en la competición.

A continuación se muestran algunos de sus comentarios:

Aficionados del Newcastle

Neil: Lo que vi en la televisión fue un equipo que jugaba bien, pero aún le faltaba la chispa para mejorar. Les faltó encontrar compañeros para los pases, pero de alguna manera logramos pasar. Para ganar partidos, el Newcastle debe esforzarse y no solo presentarse. Es difícil, pero por eso los mejores equipos ganan jugando con inteligencia.

Simon: Me alegra mucho ver una actuación muy diferente a la del Sunderland. Nos vimos fuertes y nuestro juego de pases y ataque mejoró mucho. Jacob Murphy ofreció un servicio excelente y Lewis Miley jugó muy bien; todo el equipo ha mejorado. Obviamente, me preocupa la lista de lesionados y nuestra capacidad para estar activos en el mercado de fichajes de enero.

Lee: Mediocre en el mejor de los casos.

Paul: ¡Excelente actuación de Miley! Eddie Howe le pidió que hiciera algo extra y lo hizo. Esto es lo que necesitamos de todo el equipo si queremos competir en cuatro competiciones. Y enhorabuena a Wissa, porque le ha quitado presión a Woltemade.

Aficionados del Fulham

Jim: El Fulham jugó muy bien. El Newcastle los presionó durante algunos momentos del partido, pero defendieron bien y también fueron peligrosos al contraataque. Una actuación decente.

Brian: Otra oportunidad perdida. No tengo las respuestas, espero que Marco Silva las tenga.

James: Jugaron bien los primeros 20 minutos, pero luego el Newcastle dominó por completo el resto del partido. Es una lástima, pero ojalá puedan llegar lejos en la FA Cup.

Philip: Lo siento por el Fulham. Creo que Silva podría irse al final de la temporada. El dueño necesita apoyar a su entrenador con fondos en enero para que pueda conseguir lo que quiere. El Fulham tiene un presupuesto muy ajustado y, en mi opinión, estamos por encima de nuestras posibilidades. Si Silva se va, lo lamentaremos.