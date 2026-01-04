Jacob Murphy será titular en el Newcastle United mientras los anfitriones realizan un cambio para la visita del Crystal Palace a St James’ Park.

El delantero del Newcastle entra al equipo en lugar de Harvey Barnes luego de la victoria por 3-1 contra Burnley el último partido.

Los defensores Tino Livramento, Sven Botman y Kieran Trippier regresan al equipo luego de sus respectivas ausencias por lesión.

XI del Newcastle: Pope, Miley, Schar, Thiaw, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Wissa, Gordon

Suplentes: Ramsdale, Trippier, Botman, Barnes, Livramento, Woltemade, Willock, A. Murphy, Ramsey

Brennan Johnson será titular en el Crystal Palace tras completar su traspaso por 35 millones de libras procedente del Tottenham Hotspur.

El delantero galés hará su debut desde el principio cuando Justin Devenny quede fuera del equipo.

Es el único cambio que ha realizado el entrenador Oliver Glasner tras el empate 1-1 contra Fulham a principios de esta semana.

XI del Crystal Palace: Henderson, Clyne, Lerma, Lacroix, Guehi, Mitchell, Wharton, Hughes, Johnson, Pino, Mateta

Suplentes: Benítez, Uche, Esse, Canvot, Sosa, Rodney, Devenny, Benamar, Drakes-Thomas