Newcastle y Sunderland se enfrentan el domingo (12:00 GMT), casi exactamente 10 años después del último derbi Tyne-Wear de la Premier League disputado en St James’ Park.

Un partido de Liga de Campeones contra el Barcelona y su primer derbi de Tyne-Wear en casa en una década : es una semana importante para el Newcastle.

La derrota global del Newcastle por 8-3 ante el Barcelona fue un baño de realidad. El Newcastle plantó cara en el partido de ida y en la primera parte del de vuelta, pero los fallos defensivos les pasaron factura, algo que se ha convertido en una constante en los últimos meses.

En la temporada actual, los Magpies encajaban una media de 1,26 goles por partido hasta finales de diciembre; en 2026 esa cifra habrá aumentado a 1,73.

No han mantenido su portería a cero en casa en la Premier League desde su primer partido del año y han encajado tres goles en tres de los cinco partidos de liga disputados en casa desde entonces.

El entrenador Eddie Howe afirmó que «la mentalidad defensiva fue clave» en la victoria por 1-0 ante el Chelsea el fin de semana pasado, pero si bien esa fue una defensa sublime, también se vieron muchos errores garrafales, ya que su equipo encajó siete goles a mitad de semana.

Solo Tottenham y Burnley han encajado más goles en la Premier League que el Newcastle desde principios de año. Los Magpies han recibido 43 goles en todas las competiciones en 2026, más que cualquier otro equipo de primera división, a pesar de haber estado luchando en cuatro frentes.

La eliminación europea del miércoles significa que solo uno de esos frentes sigue activo, y una victoria sobre el Sunderland no solo borraría el recuerdo de la derrota por 1-0 ante los Black Cats a principios de temporada, sino que también podría resultar vital en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

El entrenador Eddie Howe afirma que el partido del domingo es «un encuentro importantísimo para nuestra ciudad y nuestro club». Un año después de ayudar al Newcastle a poner fin a su larga sequía de títulos, Howe ahora busca evitar hacer historia al convertirse en el primer técnico de las Urracas en perder sus dos primeros partidos de liga contra el Sunderland.