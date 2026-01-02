Los Dallas Cowboys liberaron el martes a Trevon Diggs, dos veces seleccionado al Pro Bowl, tan solo dos años después de firmarle una extensión de contrato de 97 millones de dólares. Y aunque la relación entre Diggs y los Cowboys comenzó a resquebrajarse tras la firma de la lucrativa extensión, poco después de la noticia de su liberación surgieron múltiples informes sobre un nuevo problema que podría haber llevado una situación ya de por sí precaria a un punto sin retorno.
Diggs, según Jordan Schultz, experto de la NFL, y Clarence Hill Jr., de los Cowboys All City DLLS, solicitó permanecer en Washington D. C. tras la victoria de Dallas por 30-23 el día de Navidad sobre los Commanders, dado que tiene familiares en la zona. Sin embargo, su solicitud fue denegada, ya que los Cowboys deseaban que regresara con el equipo a Dallas y luego fuera a Washington D. C. por su cuenta. Así que, en lugar de regresar a Dallas con el equipo, la estrella de los Cowboys decidió quedarse en Washington D. C., donde pasó tiempo con su familia y también asistió a un concierto de Shy Glizzy el día después de Navidad, según confirmó Jane Slater de NFL Network.
Aunque podría ser exagerado decir que esta situación condujo directamente a la liberación de Diggs, también fue otra situación en la que Diggs no hizo lo que el equipo esperaba . En resumen, definitivamente no ayudó.
Pero hubo varios acontecimientos que fracturaron la relación hasta el punto de que una liberación era inminente.
La decisión de rehabilitación de Diggs y una misteriosa lesión en casa frustran a los Cowboys
Apenas dos meses después de firmar su extensión, Diggs se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla izquierda durante un entrenamiento previo a la Semana 3 de la temporada 2023 de la NFL, lo que puso fin a su temporada. Diggs pudo jugar como titular en los primeros 10 partidos de la temporada 2024, pero se determinó que necesitaba un injerto de tejido condral en la misma rodilla donde se rompió el LCA, lo que también le impidió jugar la temporada.
Lo que frustró a los Cowboys fue que Diggs decidió realizar la mayor parte de su rehabilitación de rodilla con un médico externo a la organización, fuera de las instalaciones del equipo en el sur de Florida. Diggs tenía una cláusula en su contrato que estipulaba que debía realizar al menos el 84,375 % de su programa de pretemporada en las instalaciones del equipo, por lo que su decisión de hacerlo fuera del equipo finalmente le costó $500,000 .
Diggs participó en los primeros seis partidos de la temporada 2025, cuatro de ellos como titular con Dallas. Sin embargo, antes de la semana 7, sufrió una conmoción cerebral en un accidente en casa cuando el poste de montaje de un televisor que intentaba instalar le cayó sobre la cabeza . Diggs fue colocado en la lista de lesionados, lo que le obligó a perderse cuatro partidos. Posteriormente, declaró que la ausencia se debió a una acumulación de líquido en la rodilla derecha.
Antes del partido de la semana 15 contra los Vikings, Diggs se preparaba para jugar tras dos meses de ausencia. Sin embargo, tras los comentarios del entrenador Brian Schottenheimer, quien afirmó que los entrenadores necesitaban ver consistencia en Diggs, Dallas optó por mantener al esquinero estrella inactivo contra Minnesota. Diggs se declaró decepcionado con la decisión del equipo de mantenerlo inactivo. Tras el partido, el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, declaró que Diggs no estaba lo suficientemente sano como para jugar , a pesar de que el esquinero del Pro Bowl había declarado lo contrario.
Diggs había expresado su cariño por Dallas, una señal de que le habría gustado quedarse en el equipo. Jones, aunque se negó a hacer declaraciones definitivas sobre el futuro de Diggs, dijo estar » decepcionado» por la falta de minutos de juego de la estrella debido a las lesiones de las últimas dos temporadas.
En seis temporadas en Dallas, Diggs acumuló 240 tacleadas, 20 intercepciones, dos balones sueltos forzados y un par de touchdowns defensivos, además de ser seleccionado para dos Pro Bowls. Diggs representará $8.5 millones en dinero muerto del tope salarial en 2026, pero los Cowboys no le deberán dinero en 2026.
Diggs, de 27 años, pasará por waivers y luego tendrá la libertad de firmar con cualquier equipo como agente libre si no es reclamado.