Wayne Rooney dice que el entrenador interino Michael Carrick «estabilizará el barco» en el Manchester United, pero los fanáticos no deben dejarse engañar por su personalidad tranquila.

El United confirmó el martes que Carrick se hará cargo del equipo hasta el final de la temporada , sucediendo a Ruben Amorim.

Rooney y Carrick fueron compañeros de equipo en Old Trafford, jugaron juntos en 366 ocasiones y ganaron cinco títulos de la Premier League juntos.

«Michael es muy divertido. Es un gran personaje, pero no se dejen engañar por lo tranquilo que parece», dijo Rooney en la última edición del podcast de la BBC The Wayne Rooney Show.

«Él también puede divertirse, pero no se equivoquen, ahora entraría allí con plena concentración».

Carrick jugó 464 partidos con el United a lo largo de 12 años y tuvo un período de tres partidos como entrenador interino en el club en 2021, ganando dos partidos y empatando uno.

El jugador de 44 años dirigió al Middlesbrough entre 2022 y 2025.

«Es probablemente la elección obvia, porque no creo que haya ningún directivo de alto nivel disponible en este momento.

«Creo que es la elección correcta en este momento.

Es una tarea difícil, por supuesto. La situación actual del Manchester United no es buena y Michael tiene que entrar y estabilizar el barco.