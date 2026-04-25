El británico Cameron Norrie afirmó que su reñida victoria sobre Tomas Machac para alcanzar la tercera ronda del Mutua Madrid Open fue «uno de los partidos favoritos» de su carrera.
Norrie se adjudicó el primer set con rapidez antes de desaprovechar un punto de partido en el segundo, y finalmente necesitó un desempate en el tercer set para ganar 6-2 6-7 (6-8) 7-6 (7-5).
El jugador de 30 años, que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Barcelona la semana pasada, nunca ha logrado pasar de la tercera ronda en la capital española.
«En el primer set sentí muy bien la pelota, pero fue difícil seguirle el ritmo en el segundo y tuve que esforzarme al máximo en el tercer set cuando iba perdiendo por un break», declaró Norrie a Sky Sports.
«Fue buenísimo. Fue uno de los partidos favoritos de mi carrera: el ambiente era increíble y me puso a prueba de muchas maneras.»
«Este es el tipo de partidos en los que puedes superarlos y tener una gran semana.»
Norrie interpretará próximamente el papel del estadounidense Tommy Paul o del argentino Thiago Agustín Tirante.
Norrie marcó la pauta al lograr un quiebre en el primer juego del partido, antes de cerrar el set en 36 minutos.
Pero el resto de la competición de arcilla se desarrolló en circunstancias radicalmente diferentes.
Machac estabilizó el barco en el segundo set y logró igualar el marcador tras salvar un punto de partido en el desempate.
El checo tuvo numerosas oportunidades para asegurarse un puesto en la siguiente ronda, pero dejó escapar a Norrie demasiadas veces, aprovechando solo una de sus 12 oportunidades de quiebre.
Norrie se vio con un quiebre en contra y al borde de una eliminación temprana cuando Machac sacaba para ganar el partido, pero sacó fuerzas de flaqueza para recuperar el quiebre y mantuvo la calma en el desempate.
Su compatriota británica Katie Boulter no pudo aprovechar su victoria en sets corridos en la primera ronda contra Taylor Townsend, ya que perdió 6-4 6-4 contra la número cinco del mundo, Jessica Pegula.
Anteriormente, el número uno del mundo, Jannik Sinner, remontó un set en contra para vencer al francés Benjamin Bonzi por 6-7 (6-8) 6-1 6-4.
Esta es la decimoctava victoria consecutiva de Sinner, tras haber conquistado los títulos de Indian Wells, el Abierto de Miami y el Masters de Montecarlo.
El italiano, que ha ganado 27 torneos del ATP Tour, busca su primer título en el Mutua Madrid Open y se enfrentará al danés Elmer Moller, procedente de la fase previa, en la tercera ronda.
El ruso Andrey Rublev, ganador del torneo en 2024, sufrió una sorprendente derrota por 6-3 y 6-4 ante el checo Vit Kopriva, número 66 del mundo.
El croata Dino Prizmic también dio la sorpresa con una victoria por 6-4 6-7 (4-7) 7-6 (7-5) sobre el estadounidense Ben Shelton, sexto en el ranking mundial.
La kazaja Elena Rybakina, segunda en el ranking mundial, superó un comienzo difícil para vencer a la rumana Elena Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 y 7-5.
La número tres del mundo, Coco Gauff, regresó tras su eliminación en cuartos de final del Abierto de Stuttgart con una contundente victoria por 6-3 y 6-0 ante Leolia Jeanjean.