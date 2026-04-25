El británico Cameron Norrie afirmó que su reñida victoria sobre Tomas Machac para alcanzar la tercera ronda del Mutua Madrid Open fue «uno de los partidos favoritos» de su carrera.

Norrie se adjudicó el primer set con rapidez antes de desaprovechar un punto de partido en el segundo, y finalmente necesitó un desempate en el tercer set para ganar 6-2 6-7 (6-8) 7-6 (7-5).

El jugador de 30 años, que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Barcelona la semana pasada, nunca ha logrado pasar de la tercera ronda en la capital española.

«En el primer set sentí muy bien la pelota, pero fue difícil seguirle el ritmo en el segundo y tuve que esforzarme al máximo en el tercer set cuando iba perdiendo por un break», declaró Norrie a Sky Sports.

«Fue buenísimo. Fue uno de los partidos favoritos de mi carrera: el ambiente era increíble y me puso a prueba de muchas maneras.»

«Este es el tipo de partidos en los que puedes superarlos y tener una gran semana.»

Norrie interpretará próximamente el papel del estadounidense Tommy Paul o del argentino Thiago Agustín Tirante.