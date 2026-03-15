Las cifras de Woltemade no son ciertas (Christian Falk de Sport Bild)

Hace apenas un par de semanas, cuando comenzaron a circular los rumores (en su mayoría infundados), se mencionaban algunas cifras. Resulta que probablemente no eran exactas:

❌ NO ES CIERTO: El Newcastle ha fijado el precio de Nick Woltemade en 69 millones de libras [79,3 millones de euros] para el Bayern de Múnich. Puede que sea cierto que, si las Urracas estuvieran dispuestas a vender al delantero, querrían recuperar el dinero que le entregaron al VfB Stuttgart en verano. Sin embargo, no han fijado un precio concreto. El Newcastle no quiere poner al jugador en venta por el momento. Ni siquiera Woltemade quiere marcharse ahora. Si lo hiciera, daría la impresión de que no ha triunfado en el Newcastle. Quiere demostrar que es mejor y que tiene el nivel suficiente para el Newcastle. El siguiente paso sería fichar por un club de la Premier League que juegue en una categoría superior, o quizás, en un futuro lejano, regresar a la Bundesliga. Tiene en mente al Bayern de Múnich, pero mientras tanto, quiere mejorar su rendimiento en el noreste de Inglaterra y tener más minutos. Su objetivo principal es jugar el Mundial con Alemania. Para lograrlo, el jugador de 24 años debe jugar con frecuencia en el Newcastle. De lo contrario, tendría que presionar a la directiva del Newcastle para que se concrete su traspaso, ¡algo que aún no ha hecho! Por eso el Newcastle no quiere venderlo.

Parece demasiado pronto para que el Newcastle United descarte a Woltemade, y también demasiado pronto para que el Bayern haga semejante desembolso por un delantero. Dada la edad de Woltemade y su perfil actual, parece prematuro pensar en que Harry Kane sea suplente.

El United apuesta por grandes ventas (El experto en fichajes Fabrizio Romano, vía ESPN)

El Manchester United intentará generar importantes ingresos mediante la venta de jugadores este verano:

El Manchester United cuenta con unos ingresos totales de 80 millones de euros una vez que se hagan permanentes los préstamos de Rasmus Hojlund y Marcus Rashford al Napoli y al Barcelona, ​​respectivamente.

El Manchester United sin duda tiene algunos jugadores de los que puede desprenderse de su plantilla, que está muy saturada. No sería sorprendente ver la venta de seis o siete jugadores.

El Bayern no mira a Osimhen (Christian Falk de Sport Bild)

Otro delantero al que el Bayern de Múnich no intentará fichar este verano es Victor Osimhen:

❌ NO ES CIERTO: El Bayern está considerando fichar a Victor Osimhen. Esto ya lo han confirmado los directivos del club. Están al tanto de estos rumores, y tiene que ver con que el contrato de Osimhen incluye una cláusula de rescisión que pueden activar varios clubes importantes, incluido el Bayern de Múnich. Sin embargo, el FC Bayern se siente un poco utilizado en este asunto. Quizás sean los agentes los que estén creando polémica, pero en realidad no hay ningún interés por parte de los actuales campeones de la Bundesliga. Además, el último artículo que leí afirmaba que Vincent Kompany había presentado una solicitud personal a los directivos del Bayern para que el club fichara a Osimhen como sucesor de Harry Kane. ¡Pero esta es precisamente la situación que el Bayern de Múnich no quiere que se dé! Quieren extender el contrato de Kane. No les interesan los rumores que sugieren que ya han elegido a un sucesor. No lo necesitan en este momento. Y no necesitan a Victor Osimhen.

El Bayern de Múnich parece ser un club clave en todos los rumores sobre Osimhen. No está claro hasta qué punto los bávaros se tomarían en serio su intento por ficharlo.

Ryerson despierta gran interés (Bild vía ESPN)

Julian Ryerson podría ser el mejor jugador del Borussia Dortmund esta temporada y está atrayendo la atención de clubes como el FC Barcelona, ​​el Newcastle United y el Manchester United:

El Borussia Dortmund planea traspasar al lateral Julian Ryerson por 30 millones de euros ante el interés del Barcelona, ​​el Newcastle United y el Manchester United.

El Barça podría intentar fichar a Vušković (Sky Alemania vía ESPN).

Luka Vušković, objetivo de fichaje del Bayern de Múnich según los rumores, está siendo observado por el FC Barcelona:

El Barcelona ha mantenido conversaciones iniciales con los representantes de Luka Vuskovic, el defensa central de 19 años que actualmente juega cedido en el Hamburgo procedente del Tottenham Hotspur.

Vušković es un jugador y una de las mayores promesas defensivas del fútbol… y le encanta jugar en Alemania. ¿Cuánto le gusta? Bueno, una oferta del FC Barcelona podría poner a prueba su determinación.

Süle y Özcan dejarán el BVB (Florian Plettenberg, de Sky Alemania).

Los jugadores del Borussia Dortmund, Niklas Süle y Salih Özcan, abandonarán el club esta temporada:

🚨⚫️🟡 Oficial: Niklas #Süle y Salih #Özcan dejarán el Borussia Dortmund al final de la presente temporada. El club y ambos jugadores han llegado a un acuerdo mutuo para no renovar sus contratos, que están a punto de expirar. #BVB

Para este autor, Süle es un personaje que siempre genera preguntas del tipo «¿qué pasaría si…?».

¿Y si se mantuviera sano?

¿Y si se centrara más en su estado físico?

¿Y si se tomara su carrera más en serio?

El Napoli ejercerá la opción de compra de Højlund (según el experto en fichajes Fabrizio Romano).

Rasmus Højlund suma 13 goles y 1 hora de asistencia en 35 partidos en todas las competiciones esta temporada, cedido por el Manchester United, y eso ha sido suficiente para que el gigante de la Serie A decida ejercer su opción de compra sobre el jugador de 23 años: