Anthony DiComo de MLB.com explicó su razonamiento para votar por David Wright cuando emitió su primera papeleta para el Salón de la Fama: que su mejor momento rivalizó con el de cualquiera de su época y los mejores de todos los tiempos y que debería tenerse en cuenta tanto como la acumulación de estadísticas a lo largo de una carrera más larga.

“El vestuario en 2024, comparado con el año pasado, fue definitivamente diferente”, dijo el exlanzador de los Mets, Paul Blackburn, quien firmó con los Yankees esta temporada baja, al New York Post cuando se le preguntó sobre los supuestos problemas del vestuario de los Mets la temporada pasada. “No diría que los jugadores estaban lanzando golpes ni nada por el estilo, pero definitivamente había una vibra diferente. Cuando llegué en 2024, JD Martínez y José Iglesias tuvieron un gran impacto en todos allí y todos vibraban juntos. Ellos fueron los que ayudaron a que el vestuario se integrara y el año pasado, esos jugadores no estaban allí”.

Alrededor de la Liga Nacional Este

Los Filis están entre los equipos interesados ​​en el agente libre de 27 años Bo Bichette, según informes de Jon Heyman.

MLB Trade Rumors analiza las opciones de cerrador de los Nacionales después de cambiar al candidato más obvio para el puesto en José A. Ferrer.

David O’Brien, veterano escritor de los Bravos, quien cubrió al equipo tanto para The Atlanta Journal-Constitution como para The Athletic , anunció su retiro en la víspera de Año Nuevo.

Alrededor de las Grandes Ligas de Béisbol

Los Toronto Blue Jays firmaron al tercera base japonés Kazuma Okamoto con un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares .

Mientras tanto, la lanzadora derecha Kona Takahashi, cuya fecha límite de publicación fue hoy, regresa a Japón .

Freddie Freeman, el actual líder activo de hits de la MLB y seguramente miembro del Salón de la Fama, puede ser el próximo jugador en alcanzar la marca de los 3.000 hits .

Esta fecha en la historia de los Mets

Darryl Strawberry desapareció de la boleta del Salón de la Fama en esta fecha en 2005 sin ser consagrado en Cooperstown. Sin embargo, es, por supuesto, un miembro del círculo íntimo del Salón de la Fama de los Mets.