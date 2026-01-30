El defensa del Aston Villa, Tyrone Mings, cree que el nuevo fichaje Tammy Abraham será una «gran incorporación al equipo» después de regresar al club procedente del Beskitas.

El jugador de 28 años firmó un contrato de cuatro años y medio con los aspirantes al título de la Premier League, mientras regresa a Inglaterra por primera vez desde que se unió a la Roma en 2021.

«Otros 20 goles estaría bien», respondió Mings cuando se le preguntó qué aportará Abraham al equipo antes del partido de la Europa League contra el Salzburgo.

«Tammy es una jugadora fantástica y una persona fantástica.

Es importante que cuando los jugadores firmen en enero, realmente tengan que empezar con buen pie. No necesariamente tienen tiempo para adaptarse y ponerse al día con su estado físico.

«Tammy es un chico brillante y un gran futbolista. Es brillante y conoce a mucha gente aquí.

«No tengo ninguna duda de que será una gran incorporación al equipo».