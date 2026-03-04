El Manchester City continuó con su excelente racha en febrero de 2026, mientras el club sigue en busca de títulos esta temporada. Los Sky Blues se mantuvieron invictos, ganando seis de sus siete partidos. Además, evitaron jugar dos playoffs de la UEFA Champions League en febrero, lo que le dio a la plantilla un descanso muy necesario.

Los resultados de febrero indican que el Manchester City sigue en la contienda por cuatro trofeos esta temporada. Los Sky Blues terminaron entre los ocho primeros puestos de la fase liguera de la UEFA Champions League, lo que les permite avanzar a los octavos de final de la competición. En cuanto al fútbol nacional, el Manchester City ocupa el segundo puesto en la clasificación de la Premier League inglesa, a cinco puntos del actual líder, el Arsenal, aunque los Gunners han disputado un partido más.

Los Sky Blues también están en la final de la Copa Carabao (donde se enfrentarán al Arsenal), y los mancunianos avanzaron en la FA Cup. Aún queda mucho fútbol por jugar, pero los Sky Blues están teniendo un buen desempeño esta temporada.

Marzo de 2026 es un mes crucial para el Manchester City

El Manchester City afrontará una nueva serie de partidos cruciales en marzo de 2026. Jugará seis partidos en cuatro competiciones. Si los Sky Blues tienen un buen rendimiento, podrían ganar su primer trofeo de la temporada 2025/2026 y avanzar en otras competiciones. Pero si tropiezan este mes, perderán varias oportunidades de ganar títulos durante esta campaña.

El Manchester City comenzará marzo con un partido de la Premier League inglesa en casa contra el Nottingham Forest. Los Sky Blues recibirán al Forest el miércoles 4 de marzo. Este ha sido un encuentro muy disputado entre ambos clubes en las últimas dos temporadas, y se espera que siga siendo igual de reñido.

Tras el partido de la Premier League, los Sky Blues centrarán su atención en la FA Cup. El Newcastle United recibirá al Manchester City en la quinta ronda de la competición el sábado 7 de marzo. Esta será la quinta vez que estos dos clubes se enfrentan durante la temporada 2025/2026. Hasta el momento, el Manchester City ha ganado tres de los cuatro encuentros de esta temporada. El Newcastle ganó el primer partido de la temporada 2025/2026 en casa.

Tras el partido de la FA Cup, el Manchester City disputará los octavos de final de la Champions League. Se enfrentará al Real Madrid, lo cual no fue ninguna sorpresa. Los Blancos serán los anfitriones del partido de ida, que se jugará el miércoles 11 de marzo. El Real Madrid y el Manchester City están bastante igualados en sus enfrentamientos directos para este encuentro. Tras 15 enfrentamientos, ambos equipos tienen un balance de 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Queda por ver cómo cambiarán estas estadísticas tras esta eliminatoria de octavos de final.

Tras el partido de la Champions League, los Sky Blues volverán a la Premier League. Viajarán a Londres para enfrentarse al West Ham United el sábado 14 de marzo. Al igual que los enfrentamientos contra el Nottingham Forest, los encuentros entre el West Ham y el City también han sido muy disputados en las últimas temporadas.

Tras el partido de la Premier League, el Manchester City recibirá al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El partido se jugará el martes 17 de marzo.

Los Sky Blues concluirán el mes de marzo disputando la final de la Copa Carabao. Viajarán al estadio de Wembley para enfrentarse al Arsenal el domingo 22 de marzo.

En resumen, marzo de 2026 será un período crucial para los Sky Blues. Si tienen un buen rendimiento, avanzarán en cuatro competiciones y podrían ganar un trofeo. Pero si flaquean, sus oportunidades de ganar títulos esta temporada se desvanecerán rápidamente. El tiempo dirá cómo responderá el Manchester City a la presión este mes.