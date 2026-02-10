Pep Lijnders ha estado bajo la lupa tras su conducta en el campo tras la derrota del Liverpool ante el Manchester City . El segundo entrenador, exjugador del Liverpool, celebró con gran entusiasmo en el campo y añadió otro tema de conversación a una tarde ya de por sí acalorada en Anfield.

La primera mitad terminó sin goles, con el Manchester City dominando el partido a pesar de la falta de ocasiones claras. Hugo Ekitike estuvo cerca de marcar de cabeza y Florian Wirtz vio cómo un disparo prometedor era bloqueado. Dominik Szoboszlai abrió el marcador con un magnífico disparo de larga distancia, que se coló por la escuadra.

El Liverpool se metió en el partido tras el descanso e igualó la intensidad del City, pero fueron los visitantes quienes tuvieron la ventaja decisiva. Los goles de Bernardo Silva y luego de Erling Haaland inclinaron la balanza a favor del City, poniendo fin a su pobre historial reciente en Anfield.

Lijnders fue criticado por su conducta después del partido; algunos calificaron sus acciones de innecesarias y lo instaron a abandonar el campo y celebrar en privado en el vestuario en lugar de hacerlo en el campo después del pitido final.

El holandés parecía destinado desde hacía tiempo a ser un Red de por vida después de una década en Anfield, que llegó a su fin en 2024. Lijnders incluso había insinuado un posible regreso a Liverpool si sus ambiciones como entrenador en jefe se concretaban.

Sin embargo, después de una etapa infructuosa como entrenador del RB Salzburg, el jugador de 43 años regresó a las canchas como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City .

Durante su estancia en el Liverpool, Lijnders se hizo conocido por su entusiasmo sin límites y solía hablar del club en términos elogiosos que a veces rayaban en lo performativo.

Pepijn Lijnders habla con Pep Guardiola © Reach Publishing Services Limited

Cuando se le preguntó si se sentiría «raro» estar en el vestuario visitante de un estadio que había considerado su hogar durante mucho tiempo, la mayoría esperaría un simple sí.

Sin embargo, Lijnders evadió la pregunta, diciendo que la ocasión sería más para su familia que para él mismo e insistiendo en que su único objetivo era vencer al Liverpool.

“No [no será raro], porque soy profesional”, respondió. “Jugamos contra ellos aquí [en el Etihad], y cuando vayamos a Anfield será especial, más especial para mi familia que para mí. Mi mentalidad es ganar e intentar ganarles”.

Liverpool.com afirma: Las celebraciones de Lijnders tras la victoria del City en Anfield han generado tanto atención como críticas, poniendo de manifiesto lo personal que puede llegar a ser el fútbol. Tras una década en el Liverpool, su regreso al estadio como entrenador rival fue muy emotivo, pero no se puede esperar que no celebre la victoria de su equipo actual.