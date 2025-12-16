Premiership escocesa: Rangers vs. Hibernian

Fecha: lunes, 15 de diciembre. Sede: Ibrox Stadium, Glasgow. Hora: 19:45 GMT.

Cobertura: Escuche en BBC Radio Scotland Extra & Sounds, comentarios de texto en vivo en el sitio web y la aplicación de BBC Sport

Los Rangers permanecen invictos en la Premier League escocesa bajo la dirección de Danny Rohl y buscan su tercera victoria sobre el Hibernian esta temporada.

El alemán ha traído estabilidad, acompañada de una dosis de pragmatismo, después del caos desenfrenado y la acritud del breve reinado de Russell Martin.

Ha conseguido cinco victorias de siete partidos en la liga, la misma cantidad que el equipo logró en sus 18 salidas anteriores.

Los Rangers también han mantenido su portería a cero en cuatro de sus últimos seis partidos en la máxima categoría, la misma cantidad que en sus 28 anteriores.

Rohl rara vez da una entrevista sin usar la frase «un paso adelante» y esas cifras gritan progreso, aunque el listón estaba bajo y ha habido decepciones recientes en Europa.

El Rangers ocupaba el sexto puesto de la tabla cuando llegó Rohl, a 13 puntos del líder, el Hearts. Ahora, en cuarto lugar, la diferencia es de 12 puntos, pero el equipo de Edimburgo ha jugado dos partidos más.

Esta no es la carrera de uno o dos caballos a la que los espectadores de la Premiership escocesa están acostumbrados, con Hearts perdiendo solo una vez en 17 salidas, Motherwell mostrando una consistencia notable en una racha de liga invicta de nueve juegos, mientras que el campeón Celtic está seis puntos por delante de sus rivales del Old Firm, pero soportando un gran tambaleo bajo el nuevo jefe Wilfried Nancy.

Si los Rangers pueden hacer un doblete en Edimburgo contra el Hibs y el Hearts en los próximos seis días, podrían llegar a 2026 revitalizados y con muchas posibilidades de ganar el título.

El juego del lunes es una oportunidad para avanzar hacia el tercer puesto, pero intentar recuperar el terreno perdido es un acto de gran riesgo para Rohl, que no puede darse el lujo de perder terreno.

También hay mucho en juego para los visitantes, ya que el equipo de David Gray también podría conseguir el tercer puesto.

El Hibs ganó en su última visita a Ibrox por la liga, por 2-0 en abril, pero antes había perdido 11 partidos seguidos en Govan.

Muchos los hicieron favoritos para la eliminatoria de la Premier Sports Cup de septiembre en un contexto de furiosas protestas contra Martin, pero apenas pudieron hacer nada contra los anfitriones después de que el árbitro asistente de video (VAR) detectara una mano de Martin Boyle cuando superó a Jack Butland.

En Easter Road, en lo que fue el segundo partido de Rohl por la Premier League, Danilo aceptó un regalo temprano y los Rangers se resistieron obstinadamente para proteger su ventaja, agradecidos por una atajada de penalti de Butland en el último momento para negarle el gol a Jamie McGrath.

Los Hibs aún no han podido vencer a ninguno de los equipos que están por encima de ellos en la tabla esta temporada y Gray tiende a ser cauteloso en los partidos importantes fuera de casa.

A finales de septiembre, el Celtic Park empató 0-0 y unos días más tarde, un gol en el tiempo añadido les impidió conseguir el mismo resultado en un terrible derbi en Tynecastle.

«Ya hemos demostrado contra los mejores equipos que podemos competir con ellos de igual a igual», afirmó Gray.

«La situación es muy reñida en este momento. Si logras dos victorias consecutivas, puedes marcar una gran diferencia».

Las lesiones han dejado a los Rangers debilitados en defensa, por lo que podría ser mejor intentar un enfoque diferente esta vez, mientras que esas debilidades defensivas pueden alentar a Rohl a poner énfasis en el ataque también, dada la importancia de este período para su equipo.