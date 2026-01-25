Esta fue una experiencia de jornada muy diferente para Bruno Guimaraes.
En lugar de estar involucrado en el meollo del asunto en el campo, el capitán lesionado del Newcastle United solo pudo observar impotente desde las gradas junto a su familia en St James’ Park el domingo.
No es algo que necesariamente quiera revivir en un futuro próximo después de que su equipo cayera derrotado por 2-0 ante Aston Villa .
«Es duro no estar en el campo con mis compañeros», escribió después en Instagram.
Había una razón por la que el cuerpo técnico estaba dispuesto a darle al brasileño todas las oportunidades para demostrar su estado físico después de que se retirara cojeando por una lesión de tobillo en la victoria contra el PSV Eindhoven a mitad de semana.
Sorprendentemente, desde su debut en la Premier League hace casi cuatro años, Newcastle no ha ganado ninguno de los nueve partidos de liga que Guimaraes se ha perdido.
De los 27 puntos en juego, Newcastle solo ha conseguido cinco sin su talismán.
«Se pierde mucho cuando un jugador así no está disponible», dijo el entrenador en jefe Eddie Howe después del partido.
«Pero no podemos depender de un solo jugador. Tenemos que encontrar la manera de ganar sin él».
‘Echábamos de menos la visión de futuro de Bruno’
La espera continúa, pero una derrota no debería haber sido exactamente una conclusión inevitable, incluso si Aston Villa está volando en el tercer lugar.
El Newcastle venía de derrotar al PSV Eindhoven por 3-0 en la Liga de Campeones a mitad de semana.
No habían sido derrotados en casa en la Premier League desde finales de septiembre, anotando al menos dos goles en cada uno de sus ocho partidos anteriores en la máxima categoría en St James’.
Los anfitriones se enfrentaban a un Aston Villa que había llegado procedente de Estambul en las primeras horas de la mañana del viernes tras su encuentro de la Europa League contra el Fenerbahce.
Y los hombres de Howe ciertamente tuvieron sus oportunidades de atacar.
El partido no había comenzado hacía mucho cuando Sandro Tonali superó a tres jugadores del Aston Villa , pero el portero Emiliano Martínez le negó el gol con el pie, mientras que su compañero mediocampista Lewis Miley vio cómo un cabezazo era desviado mientras su equipo buscaba el empate.
Howe elogió a la dupla por haber tenido «buenos partidos», en una tarde en la que también perdió a otro brasileño, Joelinton, por una lesión en la ingle.
Pero el entrenador del Newcastle lamentó significativamente la ausencia de otro mediocampista después del partido.
«No es necesariamente un desaire hacia ellos», dijo. «Simplemente pensé que extrañamos la visión de futuro de Bruno».
«Siempre quiere pasar hacia adelante y siempre busca un pase creativo. Se notó que hoy lo echamos en falta».
«Siempre quiere el balón y se lo exige a sus compañeros. Son cualidades enormes, y además, su espíritu y actitud de no rendirse nunca».
Hay innumerables ejemplos.
Cuando Newcastle perdía 3-2 contra Leeds United en el minuto 90 a principios de este mes, Guimaraes anotó un penalti en el último momento para empatar el partido con su equipo antes de que, de alguna manera, ganaran el partido.
Cuando no había goles en los partidos contra Crystal Palace , Burnley , Tottenham Hotspur y Nottingham Forest , el jugador de 28 años abrió el marcador.
El Guimarães incluso anotó un gol de la victoria en el último momento contra el Fulham en octubre.
Sin embargo, Newcastle nunca pareció generar un momento similar a medida que avanzaba el partido del domingo, y los delanteros Yoane Wissa y Nick Woltemade solo lograron un mísero disparo entre ellos.
Los anfitriones carecieron de la astucia necesaria para desbloquear una defensa obstinada una vez más en la segunda mitad, apenas una semana después de no poder encontrar el fondo de la red contra los Wolves, últimos de la tabla .
Vale la pena señalar que Guimaraes estaba en el equipo esa tarde.
«No tiene sentido pensar que necesitamos otro tipo de jugador en este momento porque no va a suceder», dijo Howe.
«La próxima oportunidad que realmente tendremos para cambiar la plantilla será en verano. Se trata de sacar lo mejor de los jugadores que tenemos».
Guimarães desesperado por volver
El Aston Villa sabe todo sobre ese desafío.
Se trata, por supuesto, de jugadores muy diferentes, pero los visitantes no pudieron contar con su capitán y abanderado John McGinn en el centro del campo, mientras que el influyente Boubacar Kamara también estuvo fuera.
Tal es su importancia, que a la hora de ganar duelos, realizar intercepciones y perseguir a los centrocampistas rivales, el Villa solo ha perdido dos partidos de liga en los que Kamara ha sido titular esta temporada.
Pero el equipo de Unai Emery encontró la manera de ganar la batalla en el mediocampo y mantener su portería a cero sin el francés en un campo en el que no ganaban desde hacía más de dos décadas.
«Estamos tratando de construir nuestra estructura, individual, colectiva y mentalmente», dijo el entrenador del Aston Villa después del partido.
«Cuando alguien no está disponible, entonces debemos sentirnos cómodos y confiados con los jugadores que tenemos».
Pero no es exagerado decir que el Newcastle simplemente no está acostumbrado a la vida sin Guimaraes.
Tal ha sido la durabilidad del Guimaraes que el brasileño no se perdió un solo partido de liga la temporada pasada, y solo se perdió dos encuentros de primera división en la campaña anterior.
No es de extrañar, entonces, que el mediocampista haya prometido hacer todo lo que pueda para estar en forma para el gran partido de la Liga de Campeones que enfrentará el Newcastle contra el Paris St-Germain el miércoles por la noche.
«No es el resultado que esperábamos, pero seguimos adelante», escribió Guimaraes. «Espero volver a hacer lo que me apasiona muy pronto».