La espera continúa, pero una derrota no debería haber sido exactamente una conclusión inevitable, incluso si Aston Villa está volando en el tercer lugar.

El Newcastle venía de derrotar al PSV Eindhoven por 3-0 en la Liga de Campeones a mitad de semana.

No habían sido derrotados en casa en la Premier League desde finales de septiembre, anotando al menos dos goles en cada uno de sus ocho partidos anteriores en la máxima categoría en St James’.

Los anfitriones se enfrentaban a un Aston Villa que había llegado procedente de Estambul en las primeras horas de la mañana del viernes tras su encuentro de la Europa League contra el Fenerbahce.

Y los hombres de Howe ciertamente tuvieron sus oportunidades de atacar.

El partido no había comenzado hacía mucho cuando Sandro Tonali superó a tres jugadores del Aston Villa , pero el portero Emiliano Martínez le negó el gol con el pie, mientras que su compañero mediocampista Lewis Miley vio cómo un cabezazo era desviado mientras su equipo buscaba el empate.

Howe elogió a la dupla por haber tenido «buenos partidos», en una tarde en la que también perdió a otro brasileño, Joelinton, por una lesión en la ingle.

Pero el entrenador del Newcastle lamentó significativamente la ausencia de otro mediocampista después del partido.

«No es necesariamente un desaire hacia ellos», dijo. «Simplemente pensé que extrañamos la visión de futuro de Bruno».

«Siempre quiere pasar hacia adelante y siempre busca un pase creativo. Se notó que hoy lo echamos en falta».

«Siempre quiere el balón y se lo exige a sus compañeros. Son cualidades enormes, y además, su espíritu y actitud de no rendirse nunca».

Hay innumerables ejemplos.

Cuando Newcastle perdía 3-2 contra Leeds United en el minuto 90 a principios de este mes, Guimaraes anotó un penalti en el último momento para empatar el partido con su equipo antes de que, de alguna manera, ganaran el partido.

Cuando no había goles en los partidos contra Crystal Palace , Burnley , Tottenham Hotspur y Nottingham Forest , el jugador de 28 años abrió el marcador.

El Guimarães incluso anotó un gol de la victoria en el último momento contra el Fulham en octubre.

Sin embargo, Newcastle nunca pareció generar un momento similar a medida que avanzaba el partido del domingo, y los delanteros Yoane Wissa y Nick Woltemade solo lograron un mísero disparo entre ellos.

Los anfitriones carecieron de la astucia necesaria para desbloquear una defensa obstinada una vez más en la segunda mitad, apenas una semana después de no poder encontrar el fondo de la red contra los Wolves, últimos de la tabla .

Vale la pena señalar que Guimaraes estaba en el equipo esa tarde.

«No tiene sentido pensar que necesitamos otro tipo de jugador en este momento porque no va a suceder», dijo Howe.

«La próxima oportunidad que realmente tendremos para cambiar la plantilla será en verano. Se trata de sacar lo mejor de los jugadores que tenemos».