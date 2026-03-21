La final de la Copa Carabao nunca había tenido tanto en juego, una tensión que se percibe en cada cambio de ánimo. Durante la preparación, Pep Guardiola ha estado intentando descifrar algunas cosas. ¿Debería optar por un estilo más ofensivo, como el Manchester City últimamente, o repetir el planteamiento conservador del empate 1-1 contra el Arsenal en septiembre? Si se decanta por lo primero, ¿es con este mediocampo abierto lo que ha estado probando, o la derrota contra el Real Madrid fue una lección demasiado dura ? ¿Qué mensaje transmitiría un planteamiento así en un partido tan importante?

Estas variables dan mucho que pensar a un estratega tan meticuloso como Mikel Arteta , pero al menos tiene clara su estructura. Eso no cambiará. La principal incógnita reside en la plantilla y en cómo influye esto en el enfoque del equipo; por ejemplo, si Riccardo Calafiori o Piero Hincapie jugarán de lateral izquierdo. Se espera que Martin Odegaard regrese al banquillo, y Jurrien Timber podría ser titular.

En resumen, el Arsenal tiene mucho menos en qué pensar. Esto contrasta enormemente con la situación de principios de febrero, cuando ambos equipos se clasificaron para esta final. En aquel entonces, el trofeo se consideraba psicológicamente crucial para que el Arsenal mantuviera el impulso y la sensación de superioridad sobre el City, un elemento clave en la búsqueda del primer título de la Premier League en 22 años. La presión era aún mayor, ya que parecía que esta final podría ser la primera de una gran e inédita serie inglesa, tal vez cuatro o cinco partidos para decidirlo todo.

La semana previa a la final ha echado por tierra todo eso. El City ya ha quedado eliminado de la Champions League en ese partido contra el Madrid, tras un frustrante empate 1-1 contra el West Ham, lo que permite al Arsenal ampliar aún más su ventaja en la lucha por el título.

Sus esperanzas en la Premier League aún no se han desvanecido, pero su aura sí. La antigua sensación de inquietud que rodeaba al City ya no está presente.

Puede que este Arsenal necesite urgentemente ganar su primer trofeo juntos, pero no parece tan esencial cuando este City no se parece a la máquina de trofeos de antes.

Por lo tanto, ha habido un giro inesperado antes de que comience el partido. Ahora parece que esta final de la Copa Carabao es más importante para el City que para el Arsenal.

Eso habría sonado absurdo durante la mayor parte de la temporada —y en los últimos años—, especialmente considerando cómo Guardiola ha relegado repetidamente a su ex asistente a los segundos puestos, pero así se está desarrollando esta temporada. El hecho de que todos hablen de que esta sea la última temporada del entrenador del City, algo que el club aún califica de «especulación», no hace más que reforzar esa idea. En cualquier caso, Guardiola no querrá marcharse con una temporada sin títulos.

Ganar una cuarta Copa de la Liga para el entrenador y una histórica novena para el City sería valioso en sí mismo, pero aún más significativo es el impacto que tendría en todo lo demás. Sería un recordatorio para el Arsenal de cuál ha sido el orden establecido. Pondría al líder de la liga en su sitio, después de un periodo en el que el City ni siquiera ha vencido al equipo de Arteta en tres años.

Quizás lo más crucial de todo sea que generaría nuevas dudas en el Arsenal justo cuando la confianza empieza a crecer; cuando Max Dowman parece haber disipado toda la ansiedad . Se empieza a hablar de la posibilidad de conseguir el cuádruple. Esto podría acabar rápidamente con esa posibilidad, pero iría más allá. Si la espera de seis años para ganar un título se prolongara un poco más, al menos hasta mayo, se crearía un mayor riesgo de colapso.

Sin embargo, esta es también la perspectiva que afronta el City. Ver cómo se esfuman dos trofeos en dos partidos, sumado a la creciente distancia con el liderato, podría ser devastador. Por lo tanto, si el City pierde el domingo, no es imposible que se desmorone.

En efecto, el City siempre ha parecido un equipo al límite en el terreno de juego. Es como si casi cualquier partido pudiera decantarse para cualquier lado. Hay momentos en los que se vislumbra un ataque espectacular, solo para que una debilidad defensiva quede inmediatamente al descubierto. El City suele ser sublime y ridículo en los mismos cinco minutos de fútbol, ​​como se vio contra el Madrid.

Mucho dependerá del ambiente previo al partido, que se caracteriza por la concentración y el deseo de recordar a todos la fuerza que ha demostrado este equipo. En Colney, la base del Arsenal, a tan solo 21 kilómetros de Wembley, se resta importancia a la primera final desde la victoria en la FA Cup de 2020. Se respira una calma que, según muchos, ha sido bienvenida. Al fin y al cabo, esta temporada se ha caracterizado por intensificar la mayoría de los partidos. Quizás un ambiente más relajado sea natural, dado que supone un respiro de todo el revuelo que rodea al título.

El Arsenal tiene un plan de juego probado y comprobado, mientras que Guardiola podría volver a experimentar con su formación (Arsenal FC vía Getty Images).

La mayor diferencia en la liga, por supuesto, ayuda, especialmente ahora que el Arsenal sabe que estará nueve puntos por delante del City al menos hasta el 12 de abril. Por eso el fin de semana pasado fue tan crucial. Claro que este fin de semana podría resultar aún más crucial, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos.

El Arsenal se siente optimista en la lucha por el título, pero eso podría cambiar drásticamente si sus principales perseguidores los vencen y vuelven a alterar el rumbo del partido. Por eso, esta final de la Copa Carabao, como tantas otras, se presenta como algo más que un simple trofeo. Se trata de lo que puede significar para el futuro.

En parte por eso, la victoria del Newcastle United el año pasado fue tan singular, ya que se trataba únicamente del trofeo. Podría decirse que hay que remontarse al Swansea City en 2013 para encontrar algo similar.

Por lo tanto, en lo que respecta al Arsenal, no hace falta leer los mismos argumentos de siempre sobre cómo la victoria del Chelsea en 2005 revitalizó la era de José Mourinho, ni la cita de Brian Clough sobre cómo la Copa Anglo-Escocesa le dio a su gran equipo, el Nottingham Forest, «una dosis de algo positivo que solo un trofeo, sea cual sea, puede brindar». Los tiempos son diferentes. La situación es diferente.

Pep Guardiola tendrá la oportunidad de convertirse en el entrenador más exitoso en la historia de la Copa de la Liga cuando el Manchester City se enfrente al Arsenal en Wembley (Getty Images).

Sin embargo, esta es la primera final de la Copa de la Liga en la que participan los dos primeros clasificados desde 1978, y un encuentro entre el Liverpool y aquel equipo del Forest. El equipo de Clough ganó y, finalmente, logró el doblete de Copa de la Liga y título.

Esa temporada fue la primera vez que se logró la hazaña, y tanto el City como el Arsenal esperan que esta sea la duodécima. El City ya lo ha conseguido cuatro veces, tres de ellas con Guardiola como artífice.

Como corresponde a la ocasión en la era moderna, ambos equipos aspiran a más. El City busca el triplete nacional, mientras que el Arsenal aspira al cuádruple. La Copa de la Liga nunca había tenido tanto en juego, lo que supone un cambio significativo. La final, sin duda, podría marcar otro hito.

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