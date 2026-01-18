El director deportivo del Aberdeen, Lutz Pfannenstiel, ha instado al fútbol escocés a «no pensar sólo en cómo fue en el pasado», después de estar «un poco sorprendido» por la reacción ante su incorporación al banquillo del entrenador interino Peter Leven.
Tras el despido de Jimmy Thelin a principios de año, se anunció que el alemán apoyaría a Leven durante su período temporal a cargo.
A pesar de eso, sus apariciones en el banquillo durante sus últimos dos encuentros (derrotas consecutivas ante el Rangers) han llamado la atención de algunos dentro del juego.
«No creo que a nadie debería importarle dónde me siento, incluso si me siento en el techo del estadio, realmente no importa», dijo Pfannenstiel a la BBC Escocia.
El tiempo avanza y en otros países todo es muy normal. No creo que todo tenga que ser normal. Si hay algo nuevo, el fútbol escocés no debería limitarse a pensar en cómo era en el pasado. ¿Por qué no explorar nuevas cosas?