El ex entrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, tiene un nuevo trabajo y una de sus primeras tareas fue ver ganar al Arsenal .

Postecoglou no ha sido visto en un banquillo desde su desastroso período con Nottingham Forest, donde fue despedido después de solo 39 días en lo que fue uno de los períodos como entrenador más cortos en la historia de la Premier League.

Apenas unos meses antes, Postecoglou había sido despedido del Tottenham . El greco-australiano había guiado al club a la gloria de la Europa League, poniendo fin a una sequía de 17 años sin títulos.

Pero un 17º puesto en la Premier League resultó ser su perdición.

Dos despidos en rápida sucesión han puesto en duda las futuras perspectivas de Postecoglou como entrenador, y por ahora el enormemente condecorado entrenador está usando su experiencia para ayudar a la UEFA.

Tras confirmarse su contratación como Observador Técnico, la UEFA comentó sobre Postecoglou: «Tras consolidar su reputación como entrenador en Australia, Ange Postecoglou, nacido en Grecia, llevó su estilo de juego ofensivo a Europa, ganando un doblete y luego un triplete en dos temporadas con el Celtic, antes de llevar al Tottenham a la gloria de la UEFA Europa League en 2024/25».

El organismo rector del fútbol europeo contrató a varios observadores técnicos a principios de esta temporada, entre ellos los ex entrenadores de Inglaterra Sir Gareth Southgate y Roy Hodgson, el gran Ole Gunnar Solskjaer del Manchester United y el actual entrenador de Portugal, Roberto Martínez.

Los observadores técnicos son designados para todas las competiciones de clubes de la UEFA y tienen la tarea de «entregar informes detallados sobre los últimos avances en el entrenamiento», con el fin de «dar una visión dinámica del estado del juego».

La UEFA afirma que «durante cada partido, el Observador Técnico de la UEFA designado colabora con el equipo de Análisis de Rendimiento de la UEFA para recopilar vídeos y datos. Los Observadores Técnicos de la UEFA reciben imágenes desde diversos ángulos, incluyendo retransmisiones, tácticas y vistas aéreas, que pueden revisar en directo en el estadio o de forma remota».

Ange Postecogou quedó impresionado por Gabriel Jesus (AFP vía Getty Images)

Postecoglou fue enviado esta semana a Italia para evaluar el partido de local del Inter de Milán contra el Arsenal, donde los Gunners obtuvieron una cómoda victoria por 3-1 y aseguraron un lugar entre los dos primeros en la Fase de la Liga .

El ex entrenador de los Spurs analizó el partido «desde una perspectiva de entrenamiento» y también habría elegido al mejor jugador del partido, que fue Gabriel Jesus después de dos goles en la primera mitad.

Sobre el desempeño de Jesús, Postecoglou informó: «La atención de Jesús en el área le dio al Arsenal una ventaja competitiva para complementar su capacidad de crear oportunidades desde varias vías.

Ambos goles fueron instintivos. El primero fue de un disparo mal ejecutado que supo aprovechar, y el segundo de un rebote en el larguero. Ambos son una demostración del instinto goleador: mientras otros observan, él anticipa la oportunidad de marcar.

Todos los Observadores Técnicos se reúnen «para decidir el Equipo, Jugador y Jugador Joven y Goles de la Temporada.