Francia ganó el Torneo de las Seis Naciones el año pasado, con su única derrota contra Inglaterra en el Allianz Stadium.

El capitán Antoine Dupont se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla en la cuarta ronda contra Irlanda, pero el equipo de Fabien Galthie superó la meta sin su talismán.

El medio scrum está de regreso y querrá recordarle al mundo del rugby lo que puede hacer en el escenario más importante, pero no contará con el pilar Uini Atonio, quien se vio obligado a retirarse por un problema cardíaco.

«He intentado recuperarme de buena parte de la lesión y pasarla con mi familia y amigos, para poder hacer otras cosas y volver con más frescura mental», dijo Dupont a BBC Radio 5 Live.

Galthie demostró que ningún jugador está seguro en su equipo al dejar fuera al máximo anotador de tries de todos los tiempos de Francia, Damian Penaud, al número ocho Gregory Alldritt y al veterano centro Gael Fickou.

¿Dará resultado esa decisión audaz? Los partidos podrían mejorar sus posibilidades, con partidos contra Irlanda e Inglaterra en casa, lo que significa que Les Bleus tienen una gran posibilidad de revalidar su título.

«Francia tiene amenazas por todas partes. Lo que la diferencia de cualquier otro equipo en el Seis Naciones es que si pierde a cinco de sus mejores jugadores, no importa», declaró a BBC Sport el entrenador de La Rochelle, Ronan O’Gara.

«Francia tiene una mentalidad de que hay muy poca diferencia entre ciertos jugadores en ciertas posiciones, con la excepción de Dupont».