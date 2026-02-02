En el Seis Naciones del año pasado se anotaron más tries que en cualquier campeonato anterior, con 101 en 15 partidos.
Francia, la campeona, terminó el torneo con 30 de ellos (la mayor cantidad en una sola campaña de las Seis Naciones) y los ocho tries del wing de Les Bleus, Louis Bielle-Biarrey, rompieron el récord de mayor cantidad en una sola campaña de las Seis Naciones.
La campaña de este año tiene el potencial de ser tan competitiva como siempre y promete ofrecer un valor de entretenimiento similar.
Este es el informe de cada uno de los equipos de cara al torneo, y lo que una selección de expertos de la BBC piensa sobre sus posibilidades.
Francia
Francia ganó el Torneo de las Seis Naciones el año pasado, con su única derrota contra Inglaterra en el Allianz Stadium.
El capitán Antoine Dupont se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla en la cuarta ronda contra Irlanda, pero el equipo de Fabien Galthie superó la meta sin su talismán.
El medio scrum está de regreso y querrá recordarle al mundo del rugby lo que puede hacer en el escenario más importante, pero no contará con el pilar Uini Atonio, quien se vio obligado a retirarse por un problema cardíaco.
«He intentado recuperarme de buena parte de la lesión y pasarla con mi familia y amigos, para poder hacer otras cosas y volver con más frescura mental», dijo Dupont a BBC Radio 5 Live.
Galthie demostró que ningún jugador está seguro en su equipo al dejar fuera al máximo anotador de tries de todos los tiempos de Francia, Damian Penaud, al número ocho Gregory Alldritt y al veterano centro Gael Fickou.
¿Dará resultado esa decisión audaz? Los partidos podrían mejorar sus posibilidades, con partidos contra Irlanda e Inglaterra en casa, lo que significa que Les Bleus tienen una gran posibilidad de revalidar su título.
«Francia tiene amenazas por todas partes. Lo que la diferencia de cualquier otro equipo en el Seis Naciones es que si pierde a cinco de sus mejores jugadores, no importa», declaró a BBC Sport el entrenador de La Rochelle, Ronan O’Gara.
«Francia tiene una mentalidad de que hay muy poca diferencia entre ciertos jugadores en ciertas posiciones, con la excepción de Dupont».
Inglaterra
El equipo de Steve Borthwick llega a la competición como un auténtico contendiente, posiblemente por primera vez durante su mandato como entrenador de Inglaterra.
Inglaterra ganó la competición por última vez en 2020, pero lleva una racha de 11 victorias consecutivas.
Con su joven talento ahora más establecido en el rugby de prueba, parece que el próximo paso para el equipo de Borthwick es ganar un título.
Los jóvenes terceras líneas Henry Pollock y Guy Pepper han irrumpido en la convocatoria, mientras que Tommy Freeman e Immanuel Feyi-Waboso son defensas con una amenaza real.
En París les espera un posible partido decisivo del Grand Slam, y Borthwick ha dicho abiertamente que desafía a su equipo a soñar con la gloria.
«El cielo es el límite para estos jugadores, tienen mucho potencial de crecimiento», dijo Borthwick a BBC Sport.
«Mi trabajo es ayudarlos a rendir al máximo el día del partido. Creo que tenemos la profundidad y la competencia necesarias para impulsar el nivel».
Irlanda
Después de haber ganado títulos consecutivos en 2023 y 2024, Andy Farrell se perdió la competencia del año pasado debido a sus compromisos con los British and Irish Lions.
Irlanda sólo perdió un partido contra Francia, pero desde entonces ha tenido dificultades para recuperar la forma que le trajo tanto éxito.
El equipo de Farrell tiene varias lesiones en posiciones clave, con sus tres pilares de primera línea fuera.
La posición de apertura también sigue en discusión, con Harry Byrne de Leinster ahora presionando a Sam Prendergast y Jack Crowley.
Los partidos fuera de casa contra Francia e Inglaterra son, por lo tanto, desalentadores, pero también pueden ser una oportunidad para que surjan nuevos talentos de un grupo consolidado.
«Estamos cazando de nuevo y no nos cazan, pero eso no significa mucho», dijo Farrell a BBC Radio 5 Live.
Se trata de lo que tienes frente a ti y de tu preparación. De cómo puedes conectarte como equipo y crecer.
«Lo importante es llegar a ese primer partido en París y creer en lo que somos como equipo».
Escocia
El buen estado de forma de Glasgow a nivel nacional y europeo ha aportado positividad al rugby escocés después de una campaña de otoño mixta.
A pesar del innegable talento disponible, el equipo de Gregor Townsend ha tenido dificultades para rendir de manera consistente en el torneo, terminando cuarto dos años seguidos.
«La expectativa para nuestro equipo siempre es alta», dijo Townsend.
«Creo que sobre el papel es el mejor equipo que hemos tenido».
E Italia (fuera), Inglaterra (en casa) y Gales (fuera) podrían ser tres partidos ideales para ganar impulso desde el principio y luchar por el título.
El apertura de Bath, Finn Russell, de 33 años, llega al torneo después de una exitosa gira con los Lions y tiene la calidad para llevar al equipo de Townsend a nuevas alturas.
El capitán Sione Tuipulotu, otro León del verano, está de regreso después de perderse las Seis Naciones del año pasado.
«Todos entran al torneo para levantar el trofeo», dijo a BBC Sport.
«Sería un momento especial para todos ser el primer equipo escocés en lograrlo».
Italia
Los días en que se dejaba descansar a algunos jugadores clave contra Italia quedaron atrás.
El equipo de Gonzalo Quesada ha mejorado mucho a lo largo de varias temporadas, aunque el año pasado no pudo ampliar su récord de puntos de 11 de la campaña 2024.
Su única victoria en el torneo del año pasado fue contra Gales y ese volverá a ser el objetivo mínimo.
Tommaso Menoncello, de 23 años, se ha consolidado como uno de los mejores centros del torneo, pero Italia no podrá contar con el emocionante extremo de 19 años Edoardo Todaro.
El partido de la ronda final contra Gales en Cardiff puede muy bien ser un decisivo, pero el equipo de Quesada tendrá la vista puesta en una victoria adicional que «declare su valía».