La final de la Copa Carabao del domingo bien podría acaparar los titulares del fin de semana, pero una serie de partidos potencialmente decisivos de la Premier League significa que la máxima categoría no desempeñará un papel secundario.

Antes de que los dos primeros clasificados de la división se enfrenten por el primer trofeo disponible en el calendario inglés, se podrá disfrutar de un feroz derbi en St. James’s Park y de un clásico partido clave en el norte de Londres.

El panorama en la parte baja de la tabla seguramente será muy diferente el lunes por la mañana, mientras que Liverpool, Chelsea y Manchester United estarán de gira con el objetivo de reforzar sus esperanzas de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.

Así es como Sports Illustrated predice que se desarrollará la jornada 31.

Bournemouth contra Manchester United

Bruno Fernandes ha sido el alma del reciente éxito del Manchester United. | Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images © Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar/Getty Images

Fecha : viernes, 20 de marzo

Hora : 8 p. m. GMT / 4 p. m. ET / 1 p. m. PT

En la costa sur se podrá disfrutar de un emocionante partido nocturno de viernes, ya que el Manchester United visita el Vitality Stadium para enfrentarse a un Bournemouth que permanece invicto en la Premier League desde el 3 de enero.

Sin embargo, cuatro empates consecutivos han frenado el buen momento del Bournemouth, que actualmente ocupa la décima posición en la tabla. Una victoria aquí, no obstante, aumentaría considerablemente sus escasas posibilidades de conseguir su primera plaza europea, ya que el Brentford, séptimo clasificado, solo les supera en cuatro puntos.

Solo el Newcastle United ha vencido al Manchester United desde que Michael Carrick retomó las riendas, y los Red Devils se negaron a dejar que su decepcionante derrota en Tyneside se enquistara, ganando inmediatamente 3-1 contra el Aston Villa el fin de semana pasado.

El United mira hacia abajo a sus rivales de la misma ciudad, que ocupan el segundo lugar, a diferencia de sus compañeros que luchan por la Champions League. Los Red Devils se encuentran en una excelente posición y, además, cuentan con el jugador más destacado de la liga, Bruno Fernandes, quien está a solo cuatro asistencias de igualar el récord de asistencias en una sola temporada de la competición, que es de 20.

Pronóstico: Bournemouth 1-2 Man Utd

Brighton & Hove Albion contra Liverpool

El Liverpool eliminó al Brighton de la FA Cup el mes pasado. | Visionhaus/Getty Images © Visionhaus/Getty Images

Fecha : sábado, 21 de marzo

Hora : 12:30 pm GMT / 8:30 am ET / 5:30 am PT

La victoria del miércoles por 4-0 era una que Arne Slot y el Liverpool necesitaban desesperadamente después de que los campeones fueran abucheados tras encajar otro gol en los últimos minutos contra el Tottenham Hotspur.

Los Reds aprovecharon al máximo la incompetencia del Galatasaray fuera del RAMS Park en la Liga de Campeones, pero también merecen reconocimiento por ofrecer una actuación que estuvo desprovista de la monotonía de las últimas semanas.

La estrategia de utilizar a Florian Wirtz y Dominik Szoboszlai como mediapuntas y tener a Mohamed Salah más cerca de la portería dio excelentes resultados. Fue su mejor actuación desde que eliminaron a su próximo rival de la FA Cup el mes pasado.

El Brighton & Hove Albion se encontraba en un estado bastante lamentable cuando visitó Anfield en la copa, pero las cosas han mejorado desde entonces. Llegan al partido del sábado tras haber ganado tres de sus últimos cuatro encuentros y, además, han evitado la derrota en sus tres últimos partidos de liga contra el Liverpool en el AMEX Stadium.

Pronóstico: Brighton 1-1 Liverpool

Fulham contra Burnley

El Burnley sigue resistiendo. | Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images © Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

Fecha : sábado, 21 de marzo

Hora : 15:00 GMT / 11:00 ET / 8:00 PT

Quienes sigan la retransmisión en el Reino Unido estarán encantados de saber que solo un partido está sujeto a la restricción horaria de las 15:00 horas este fin de semana, y es un encuentro que difícilmente resultará emocionante.

El Burnley se aferra a duras penas a la permanencia en la Premier League, pero parece inevitable que su descenso a la segunda división se confirme el próximo mes. El fin de semana pasado consiguieron un punto en casa contra el Bournemouth, pero aún se encuentran a nueve puntos de la salvación a falta de ocho partidos.

La impresionante racha de resultados del Wolverhampton Wanderers significa que el equipo de Scott Parker corre el riesgo de terminar la temporada en el último puesto de la tabla.

Sin embargo, este partido podría considerarse ganable, ya que el Fulham, una vez más, se encuentra en la mitad de la tabla. Justo cuando parece que podrían aspirar a clasificarse para Europa, su capacidad para ganar partidos se les escapa de las manos.

El Fulham solo ha conseguido un punto en sus últimos partidos contra el Nottingham Forest y el West Ham United, pero debería tener confianza en volver a la senda del triunfo en este encuentro.

Pronóstico: Fulham 2-1 Burnley

Everton contra Chelsea

El Chelsea visita Merseyside tras una semana difícil. | Robin Jones/Getty Images © Robin Jones/Getty Images

Fecha : sábado, 21 de marzo

Hora : 17:30 GMT / 13:30 ET / 10:30 PT

Desde las intromisiones de Paul Tierney en las reuniones del equipo hasta la humillante eliminación en la Champions League , han sido unos días terribles para el Chelsea. El club también ha recibido una multa récord por «pagos secretos» realizados durante la gestión anterior y se ha sabido que Enzo Fernández está considerando marcharse este verano .

Las cosas podrían empeorar aún más para el maestro de la redacción de notas, Liam Rosenior, ya que su equipo visita el estadio Hill Dickinson por primera vez.

El Everton ha tenido dificultades para adaptarse a su nuevo y reluciente estadio, pero salió victorioso en su anterior visita a Merseyside, derrotando al Burnley por 2-0. Desde entonces, ha sido derrotado por el líder de la liga, el Arsenal, por el mismo marcador, pero el equipo de David Moyes tuvo mala suerte al no poder llevarse al menos un punto del Emirates Stadium.

Ambos equipos aspiran a volver a la senda de la victoria el sábado por la noche. El Everton forma parte de un grupo muy igualado de equipos que luchan por puestos europeos, mientras que el Chelsea se encuentra a un punto del Liverpool, quinto clasificado, tras perder contra el Newcastle el pasado fin de semana.

Pronóstico: Everton 1-1 Chelsea

Leeds United contra Brentford

¿Qué tan costoso podría resultar el penalti fallado por Dominic Calvert-Lewin? | Glyn KIRK/AFP/Getty Images © Glyn KIRK/AFP/Getty Images

Fecha : sábado, 21 de marzo

Hora : 8 p. m. GMT / 4 p. m. ET / 1 p. m. PT

El sábado concluye con un formato escalonado en Elland Road, donde el Leeds United espera aliviar los crecientes temores de descenso.

Su mejoría desde Navidad es innegable, pero una racha de cinco partidos sin ganar en la máxima categoría significa que solo tres puntos los separan de la zona de descenso.

Las dos derrotas consecutivas en casa en la liga han perjudicado especialmente al equipo de Farke, y ahora se enfrentan a la revelación de la división. El Brentford ha tenido un rendimiento mediocre fuera de casa esta temporada, y llega a Yorkshire tras un decepcionante empate en casa contra el Wolves el lunes por la noche.

Con varios equipos ya superados, los Bees no pueden permitirse el lujo de pasar un tercer partido de liga sin ganar.

Pronóstico: Leeds 2-1 Brentford

Newcastle United contra Sunderland

El Newcastle fue goleado por el Barcelona esta semana, quedando eliminado de la Liga de Campeones. | Gongora/NurPhoto/Getty Images © Gongora/NurPhoto/Getty Images

Fecha : Domingo, 22 de marzo

Hora : 12 pm GMT / 8 am ET / 5 am PT

A la inmensa mayoría de los habitantes del noreste de Inglaterra no les importará en absoluto lo que ocurra ese día en Wembley cuando tengan que prepararse para un derbi entre Tyne y Wear, soportarlo y reflexionar sobre él después.

Un cómico autogol de Nick Woltemade permitió al recién ascendido Sunderland llevarse la victoria en el primer encuentro de la Premier League entre estos dos acérrimos rivales desde 2017. Aparentemente, nada podía salir mal para los Black Cats entonces, pero 2026 ha sido un año más complicado para el equipo de Régis Le Bris.

Solo han ganado dos de sus últimos ocho partidos de liga y recientemente fueron eliminados de la FA Cup por el Port Vale, un equipo que lucha por la permanencia en la League One. Aun así, sin duda disfrutaron de la paliza que sufrió el Newcastle en Barcelona el miércoles por la noche.

Lo que ya era un acontecimiento importante para las Urracas cobra aún más relevancia tras su contundente eliminación en la Liga de Campeones.

Pronóstico: Newcastle 2-0 Sunderland

Aston Villa contra West Ham United

El West Ham busca una gran victoria a domicilio. | Charlotte Wilson/Offside/Offside/Getty Images © Charlotte Wilson/Offside/Offside/Getty Images

Fecha : Domingo, 22 de marzo

Hora : 14:15 GMT / 10:15 ET / 7:15 PT

El buen ambiente en torno al West Ham United no se disipó a pesar de la visita del Manchester City el fin de semana pasado, ya que el equipo de Nuno Espírito Santo aprovechó al máximo la floja actuación de los visitantes para conseguir otro punto en su lucha por la permanencia.

Siguen en puestos de descenso, pero la inercia está de su lado. Con dos rivales que temen el descenso este fin de semana, un buen resultado en Villa Park debería permitirles terminar una jornada de la Premier League fuera de la zona de descenso por primera vez en casi 120 días.

Los viajes a West Midlands suelen ser complicados, pero el Aston Villa de Unai Emery continúa en mala racha. Tres derrotas consecutivas significan que tendrán que esforzarse al máximo para mantenerse entre los cinco primeros, con el Chelsea a solo tres puntos de distancia en la sexta posición.

Los compromisos de la Europa League a mitad de semana implican que los locales no estarán especialmente frescos para la visita del West Ham.

Pronóstico: Aston Villa 2-2 West Ham

Tottenham Hotspur contra Nottingham Forest

Los Spurs finalmente están empezando a remontar. | Jacques Feeney/Offside/Getty Images © Jacques Feeney/Offside/Getty Images

Fecha : Domingo, 22 de marzo

Hora : 14:15 GMT / 10:15 ET / 7:15 PT

De repente, hay esperanza en el norte de Londres.

El impulso generado por el gol del empate de Richarlison en Anfield se manifestó en una renovada unidad en el hasta entonces apático Tottenham Hotspur Stadium. Si bien los Spurs quedaron eliminados de la Champions League a mitad de semana, los aficionados se enorgullecieron enormemente del esfuerzo del equipo de Igor Tudor en su victoria por 3-2 en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid.

Tras ser rápidamente reprendido y a menudo tratado con condescendencia, Tudor ha conseguido de repente que los Lilywhites actúen con una valentía y un brío que les habían abandonado desde que Ange Postecoglou se marchó de la ciudad tras un momento glorioso.

Los aficionados exigen ahora que se repita la actuación del miércoles por la noche en un ambiente de mayor presión, con la visita del Nottingham Forest, un equipo con poca capacidad goleadora, al N17 en lo que algunos han calificado como el partido más importante de los Spurs en la Premier League en una generación.

El perdedor podría terminar el fin de semana en zona de descenso.

Pronóstico: Tottenham 3-1 Nott’m Forest

Pronósticos de la Premier League: Jornada 31