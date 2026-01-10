Este jueves, en el marco del Trofeo de Campeones 2025, el Paris Saint-Germain se enfrentó al Olympique de Marsella en Kuwait. Lucas Chevalier, el portero parisino de 24 años, fue nombrado jugador del partido tras la victoria del PSG en la tanda de penaltis (2-2, y luego 4-1 en la tanda de penaltis).

Una recompensa bien merecida, que le sentará de maravilla. Chevalier tuvo algo de culpa en el empate del Marsella al conceder el penalti, pero por lo demás, jugó muy bien. Sus dos paradas de penaltis posteriores fueron sin duda notables. Esto es muy positivo para su moral y su adaptación; le deseamos mucho éxito.