Florian Wirtz, Liverpool , 8,3 millones de libras – Bournemouth (a)

El alemán tiene tres actuaciones de 10 puntos en sus últimos cinco partidos y sólo Bruno Guimaraes del Newcastle tiene más puntos (38) que sus 36 en ese tiempo.

El Bournemouth sólo ha concedido 11 goles en 11 partidos en casa, por lo que este no es un partido fácil para el Liverpool .

Sin embargo, Wirtz lidera a todos los jugadores del Liverpool en xG (2,31) y asistencias esperadas (1,45) en esos cinco partidos: está en plena forma.

Antoine Semenyo, Manchester City , 7,6 millones de libras – Wolves (h)

El City tiene solo tres puntos en sus últimos cuatro partidos de liga, pero en algún momento va a remediarlo y un equipo va a recibir una paliza.

Si tuviera que elegir un oponente para darle al City un partido que le permita recuperarse, sería el Wolves , que está al fondo de la tabla .

Con dudas sobre si Phil Foden y Rayan Cherki serán titulares, Semenyo es la apuesta más segura del City desde el centro del campo.

Harry Wilson, Fulham , 5,9 millones de libras – Brighton (h)

Wilson tiene 10 devoluciones de FPL en sus últimos 10 juegos y probablemente sea la selección con mejor valor en el juego.

Ha estado muy eficiente, con cinco goles en 11 tiros a puerta y cinco asistencias en tres grandes ocasiones creadas.

Un poco como Chris Wood la temporada pasada, está en una categoría de jugadores en los que ni siquiera deberías preocuparte por mirar las estadísticas.

Wilson es una buena elección para el resto de la temporada dado el precio.