¿Qué deberían hacer los directivos de la FPL con Erling Haaland?
El ex capitán permanente tiene solo 14 puntos y un gol en sus últimos cinco juegos.
En sus 17 partidos anteriores, el noruego anotó 19 veces, y un análisis más detallado de sus datos subyacentes también muestra un ligero declive.
¿Cómo le fue al equipo la semana pasada?
El equipo de la semana de la FPL de BBC Sport para la jornada 23
Portero y defensa
Centrocampistas
Florian Wirtz, Liverpool , 8,3 millones de libras – Bournemouth (a)
El alemán tiene tres actuaciones de 10 puntos en sus últimos cinco partidos y sólo Bruno Guimaraes del Newcastle tiene más puntos (38) que sus 36 en ese tiempo.
El Bournemouth sólo ha concedido 11 goles en 11 partidos en casa, por lo que este no es un partido fácil para el Liverpool .
Sin embargo, Wirtz lidera a todos los jugadores del Liverpool en xG (2,31) y asistencias esperadas (1,45) en esos cinco partidos: está en plena forma.
Antoine Semenyo, Manchester City , 7,6 millones de libras – Wolves (h)
El City tiene solo tres puntos en sus últimos cuatro partidos de liga, pero en algún momento va a remediarlo y un equipo va a recibir una paliza.
Si tuviera que elegir un oponente para darle al City un partido que le permita recuperarse, sería el Wolves , que está al fondo de la tabla .
Con dudas sobre si Phil Foden y Rayan Cherki serán titulares, Semenyo es la apuesta más segura del City desde el centro del campo.
Harry Wilson, Fulham , 5,9 millones de libras – Brighton (h)
Wilson tiene 10 devoluciones de FPL en sus últimos 10 juegos y probablemente sea la selección con mejor valor en el juego.
Ha estado muy eficiente, con cinco goles en 11 tiros a puerta y cinco asistencias en tres grandes ocasiones creadas.
Un poco como Chris Wood la temporada pasada, está en una categoría de jugadores en los que ni siquiera deberías preocuparte por mirar las estadísticas.
Wilson es una buena elección para el resto de la temporada dado el precio.
Delanteros
Erling Haaland, Manchester City , £15,1 millones – Lobos (h)
Haaland todavía queda en el equipo, pero el miedo a quedar en la banca, la mejor forma de los Wolves y sus recientes balones en blanco me desaniman a ser capitán.
¿Harás la misma llamada?
Igor Thiago (capitán), Brentford , 7,2 millones de libras – Nottingham Forest (h)
Solo Haaland (8,18) tiene más puntos FPL por partido como local entre los delanteros que Thiago (6,09).
El brasileño ha logrado cinco títulos de dos dígitos esta temporada, cuatro de ellos en casa.
Y Sean Dyche aún no ha logrado convertir al Forest en una defensa hermética.
Sí, han realizado algunas buenas actuaciones, como vencer al Liverpool por 3-0 en Anfield y mantener al Arsenal 0-0 la semana pasada en casa.
Pero también han sido derrotados por equipos como Aston Villa y Everton como visitantes y sólo los Gunners y el Manchester City han marcado más goles en casa que el Brentford .
Thierno Barry, Everton , 5,7 millones de libras – Leeds (h)
Le costó un tiempo ponerse en marcha, pero el grandullón francés ahora tiene tres goles en cuatro partidos y se está convirtiendo en una opción sólida como delantero de bajo presupuesto, especialmente para aquellos que estén pensando en un comodín.
Banquillo de suplentes
Martin Dubravka , Burnley , portero, 4 millones de libras – Tottenham (h)
Enzo Fernández , Chelsea , centrocampista, £6,5 millones – Crystal Palace (a)
Joachim Andersen , Fulham , defensa, £4,6 millones – Brighton (h)
Granit Xhaka , Sunderland , centrocampista, £5,2 millones – West Ham (a)
Coste total del equipo : 98,3 millones de libras