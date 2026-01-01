Se espera que el Chelsea se centre más en las salidas que en las entradas en la ventana de transferencias de enero.

Los Blues no están buscando activamente nuevos fichajes, pero las lesiones o las oportunidades podrían obligarlos a salir al mercado.

El club del oeste de Londres preguntó brevemente por el extremo de Bournemouth Antoine Semenyo, demostrando que están dispuestos a cambiar de rumbo si creen que hay un acuerdo adecuado disponible, pero se negaron a seguir adelante después de las conversaciones iniciales.

En el frente saliente, Raheem Sterling y Axel Disasi, parte del llamado «escuadrón antibombas», encabezan la lista de prioridades y están disponibles para la venta o un préstamo nacional, con Disasi atrayendo el interés de Roma y Lyon.

El Chelsea ya ha cubierto las seis plazas de préstamo internacionales, lo que significa que solo puede ceder jugadores dentro del fútbol inglés a menos que reclame a alguno de sus cedidos. Se ha hablado de la posibilidad de que regresen Kendry Páez, cedido por el Estrasburgo, y Aaron Anselmino, del Dortmund.

El atacante Tyrique George vio frustrado su traspaso al Fulham por £22 millones en el último día del plazo y ahora puede explorar oportunidades para jugar más en el primer equipo.

El portero suplente Filip Jorgensen también está interesado en una cesión, pero no se espera que el Chelsea lo deje ir. De igual forma, los defensas adolescentes Josh Acheampong y Jorrel Hato no están actualmente disponibles para cesión, a pesar de que este último ha sido vinculado con el regreso a su antiguo club, el Ajax.

Jugadores veteranos de la academia, como Deivid Washington y Sam Rak-Sakyi, podrán explorar posibles opciones de préstamo en el fútbol inglés, mientras que el mediocampista de la academia Jimi Taurainen está disponible para la venta y está explorando sus opciones.

El Chelsea seguirá hablando con posibles fichajes importantes durante enero, pero más con vistas a adquirirlos en verano que en la ventana de invierno.