El mensaje del agente de Endrick es que el delantero brasileño «volverá a ser jugador del Real Madrid» al final de la temporada, pase lo que pase.

Endrick se unió al Olympique Lyonnais en calidad de préstamo en enero , en busca de tiempo en el campo después de haber recibido solo 22 minutos en La Liga y la Liga de Campeones en la primera mitad de 2025-26.

El joven de 19 años tuvo un buen comienzo en Francia, anotando un hat-trick contra el Metz en su segundo partido de la Ligue 1, además de otros dos goles en la Copa de Francia. Sin embargo, una tarjeta roja a los 61 minutos de la victoria del sábado contra el Nantes frenará su impulso inicial.

Pero independientemente de su rendimiento en el campo, el futuro de Endrick sigue ligado al Real Madrid .

“La decisión de que regrese al Real Madrid al final de la temporada ya está tomada, no hay ningún misterio ni secretismo al respecto”, dijo el agente Thiago Freitas a winwin .

El acuerdo es solo de cesión, sin opción de compra, así que Endrick volverá. No puedo predecir qué pasará la próxima temporada, pero sí puedo asegurarles que al final de esta temporada, Endrick volverá a ser jugador del Real Madrid.

Por qué Endrick tuvo que dejar el Real Madrid

Freitas lo tiene claro: su cliente no salió cedido del Real Madrid por ningún fallo propio.

“Endrick no tuvo ningún problema para adaptarse. Marcó en su primer partido de Champions , en su primer partido de Liga y en su primer partido de Copa del Rey”, recordó el agente.

La competencia fue el tema más importante desde el principio, debido a la presencia de jugadores como Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé peleando por posiciones similares.

“Cuando llegó, si nos fijamos en los atacantes del club, veremos que ocho de los diez mejores jugadores del mundo estaban en el Real Madrid”, argumentó Freitas. “Es natural que un joven de 18 años llegara a un club así y tuviera pocos minutos.

Es importante destacar que Endrick no fue titular en la segunda temporada con el equipo, no viajó a Estados Unidos para participar en el Mundial de Clubes, se lesionó. En un club como el Real Madrid, cuando uno está fuera del equipo tres o cuatro meses, es muy normal tener dificultades para volver a jugar.

Como es poco probable que sus perspectivas cambien en la segunda mitad de la temporada y después de haber hablado con Xabi Alonso (que ya no está a cargo) y con el seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, se consideró que era mejor que Endrick fuera a algún lugar donde pudiera jugar en los meses previos al Mundial de 2026.

Es poco probable que las perspectivas de Endrick en el Real Madrid cambien

Jugar para el Lyon en lo que resta de la temporada 2025-26 es solo una parte de la batalla; incluso eso no es sencillo, ya que el hat-trick ante el Metz es el único partido de la Ligue 1 en el que ha marcado.

Realmente, Endrick nunca va a ser titular en el Real Madrid mientras Mbappé esté en el equipo, a pesar de lo dominante que ha sido en términos de números frente al arco: los 38 goles del francés representan el 48% de la producción total del equipo en todas las competiciones esta temporada.

La lucha más directa es con Gonzalo García, el delantero suplente que ha estado disfrutando de la mayor parte de los minutos libres de Mbappé. Aun así, el español de 21 años está teniendo dificultades, siendo titular solo en cuatro partidos de Liga y promediando solo 23 minutos por partido entre la liga española y la Champions League. El sistema no está realmente preparado para dos delanteros, y mucho menos para tres.

Gonzalo ha sido vinculado con una posible transferencia en los últimos meses, y se rumorea que Aston Villa y Brighton & Hove Albion son los destinos para el máximo goleador de la Copa Mundial de Clubes de 2025.

Si Endrick sigue en el Real Madrid la próxima temporada, incluso si Gonzalo se marcha, su situación no será muy diferente. Debe decidir si su carrera se desarrolla mejor en otro equipo o si prefiere aguantar, ya que el tiempo —cumplir 20 años en julio— sigue estando muy de su lado.