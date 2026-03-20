Les pedimos su opinión sobre a quién debería fichar el Manchester United este verano para reforzar su centro del campo. ¿Se decantarían por Sandro Tonali, Elliot Anderson, Adam Wharton, o creen que hay alguna mejor opción? ¿Intentarían fichar a más de un centrocampista?

Aquí tenéis algunos de vuestros comentarios:

Mike : ¡Renueven el contrato de Scott McTominay! Nunca debieron haberlo dejado irse. ¡Una auténtica estupidez!

Bailie : Yo diría que la elección está entre Sandro Tonali, Carlos Baleba o John McGinn. Tonali es un jugador de clase contrastada y sería imparable con Bruno Fernandes, pero también costaría demasiado. Baleba no ha demostrado su valía en un equipo grande, pero después de verlo en Brighton, creo que tiene posibilidades de ser bueno, además de que sería más barato que Tonali. McGinn está entre los dos en cuanto a calidad y precio, pero creo que sería demasiado caro para el United.

Neil : Necesitamos jugadores con mucha garra y Elliot Anderson encaja a la perfección. Me gusta Adam Wharton, pero no estoy seguro de su ritmo de trabajo: tiene una gran visión de juego y es un excelente pasador, pero un poco lento. Mi elección sería Ethan Ampadu del Leeds. Controla el partido, es un pasador de calidad y lo hace a nivel internacional, y está pasando algo desapercibido. Me sorprende que no esté entre los candidatos.

Thomas : El United necesita fichar a Bruno Guimaraes, ya que es muy regular en el Newcastle y tiene una valiosa experiencia en la Premier League, algo que se ha visto claramente esta temporada con Bryan Mbeumo y Matheus Cunha.

Graham : El Manchester United debe tener suficiente dinero para fichar a Morgan Rogers del Aston Villa. Incluso si es el único jugador que pueden permitirse, sería mejor que fichar a diez jugadores para toda la plantilla. ¡Todos tienen un precio!

Chris : Creo que Anderson y Tonali serían incorporaciones fantásticas al equipo. Anderson como nuestro nuevo número 6 para reemplazar a Casemiro y Tonali para competir con Mainoo por el puesto número 18, recientemente creado.