La Liga de Campeones de la UEFA es una de las competiciones de fútbol más prestigiosas del mundo. A lo largo de su historia, que se remonta a 1955, ha contado con muchos de los goleadores más prolíficos de este deporte.

Cristiano Ronaldo encabeza esa lista.

El cinco veces ganador del Balón de Oro es el máximo goleador en la historia de la Liga de Campeones, con 140 goles en 183 partidos. También ostenta el récord de más goles marcados en una sola temporada de la Liga de Campeones. Ronaldo anotó un récord de 17 goles para el Real Madrid , campeón de liga, durante la temporada 2013-14.

Ronaldo posee tres de los récords de goles en una sola temporada en la historia de la Liga de Campeones. A continuación, un repaso a los jugadores que han marcado más goles en una temporada de la Liga de Campeones:

Cristiano Ronaldo, 17 años (2013-14)

Cristiano Ronaldo, 16 años (2015-16)

Kylian Mbappé , 15 (2025-26)

Karim Benzema , 15 (2021-22)

Robert Lewandowski , 15 (2019-20)

Cristiano Ronaldo, 15 años (2017-18)

Lionel Messi , 14 (2011-12)

José João Altafini, 14 (1962-63)

Raphinha , 13 (2024-25)

Serhou Guirassy , ​​13 (2024-25)

Robert Lewandowski, 13 (2021-22)

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