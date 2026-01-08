Pase lo que pase allí, el que Inglaterra debe mantener en su lugar es Ben Stokes como capitán.

No pueden permitirse el lujo de que McCullum se vaya y que Stokes siga su ejemplo.

Sí, ha sido parte del mantra tanto como McCullum, pero sus comentarios en esta serie han demostrado que quiere más.

No creo que haya tenido una gran serie como capitán.

No sé por qué a Josh Tongue no le dieron el nuevo balón antes del último día de la serie y algunas de las posiciones de campo o decisiones tácticas de Stokes han sido erróneas.

Pero es el mejor líder que tiene Inglaterra. Sin duda, Brook, el vicecapitán del Stokes, ha demostrado que está a mil millas de ser apto para liderar el equipo de prueba de Inglaterra.

Brook bateó irresponsablemente desde el principio, no ha aprendido y ahora necesita realmente alejarse y analizar su juego.

Si no lo hace, quedará muy lejos de lo que es capaz de hacer, lo que sería un verdadero desperdicio.

En cuanto a los otros cambios, espero que no hayamos visto lo último de Pope porque es un bateador talentoso.

Inglaterra tiene que dejar atrás a Will Jacks, que no es un lanzador lo suficientemente bueno como para ser el único lanzador en un ataque de prueba.

El verdadero interés es el wicketkeeper Smith. ¿Quién estará detrás de los tocones en el primer Test de Inglaterra el próximo verano?

La forma en que Smith ha decaído aquí, con 211 carreras en 10 entradas con un promedio de 23.44, además de atrapadas caídas, es un motivo de seria preocupación.

En verdad, los únicos jugadores que pueden irse de la gira con la cabeza en alto son Tongue y Jacob Bethell.

A Brydon Carse se le asignó el rol equivocado (es alguien que entra en el primer cambio y corre duro mientras lanza largos períodos en lugar de ser un lanzador de apertura), pero merece crédito por la forma en que continuó atacando durante cinco pruebas.

Los 154 de Bethell en Sydney fueron la entrada de alguien que ha jugado 50 pruebas en lugar de cinco.

Brook debería tomar ejemplo de él al intentar descubrir cómo jugar entradas de prueba adecuadas.

Después de una gira que comenzó con tanta esperanza, hay muy poco que celebrar.