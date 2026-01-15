Emma Raducanu consiguió su primera victoria de la temporada al completar un triunfo en dos sets sobre Camila Osorio después de que su partido en el Hobart International fuera suspendido debido a la lluvia.

La británica de 23 años había ganado el primer set, pero perdía 4-2 frente a la colombiana en el segundo cuando el juego terminó temprano el martes.

Sin embargo, ella revirtió ese déficit en su regreso el miércoles y dejó escapar un rugido de alegría después de asegurar una victoria de 6-3 7-6 (7-2).

La primera cabeza de serie, Raducanu, evitó tener que jugar dos partidos el mismo día después de que su oponente de segunda ronda, Magdalena Frech, se retirara por lesión.

En cambio, la ex campeona del US Open avanza a los cuartos de final contra la wildcard australiana Taylah Preston el jueves mientras intensifica sus preparativos para el Abierto de Australia.

«Fue un partido muy, muy difícil. Jugamos en todo tipo de condiciones y entrar y salir varias veces fue realmente difícil», dijo Raducanu.

«No creo haber dormido en muchos partidos, así que esto fue nuevo para mí.

«Creo que Camila jugó un partido increíble. Estoy muy contenta con mi desempeño hoy y con cómo logré darle la vuelta a la situación».