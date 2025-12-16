El entrenador en jefe de Plymouth Argyle, Tom Cleverley, elogió al mediocampista Joe Ralls después de que su gol sentenciara la victoria por 1-0 sobre Rotherham United.

El gol del jugador de 32 años cerca del medio tiempo fue el primero desde que se unió a Argyle como agente libre el mes pasado.

La victoria ayudó a Argyle a ascender al puesto 21 en la Liga Uno, con los Pilgrims dentro de los puestos de descenso por diferencia de goles.

«Es un jugador de gran calidad», dijo Cleverley a BBC Radio Devon.

«Es otro que nos aporta un poco más de equilibrio en el perfil de edad del equipo.

«Creo que fue una actuación realmente buena, tiene mucha clase en el medio del campo y marcó un gol muy bien trabajado para culminarla.

«Creo que seguirá mejorando, así que estoy muy contento por él porque ha tenido un par de molestias desde que está en el club, pero en las dos titularidades que ha tenido ha estado excepcional».