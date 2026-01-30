El Real Madrid está en crisis, y Kylian Mbappé no se anduvo con rodeos. Tras la aplastante derrota ante el Benfica (4-2) que clasificó a los merengues para los playoffs de la Champions League, el astro francés lanzó un mensaje contundente, criticando directamente la actitud de su equipo.

Mbappé se descontroló y no fue amable con sus compañeros. Tras este último revés del Real Madrid, el capitán de la selección francesa criticó duramente a los jugadores en el campo.

La crisis se profundiza en el Bernabéu

“No es un problema de calidad ni de táctica. Es cuestión de ganas. No vimos a un equipo jugándose la vida. No tenemos continuidad en nuestro juego; tenemos que solucionar este problema. No puede ser bueno un día y malo al siguiente. Un equipo campeón no hace eso”, dijo, denunciando a un equipo sin consistencia e indigno de un aspirante al título.

A pesar del doblete de Mbappé, el Real Madrid de la era Arbeloa sigue sin convencer. El malestar es profundo, y el francés, ya un líder en el campo, también se está imponiendo como el jefe en el vestuario.

En medio de esta confusión colectiva, Mbappé sigue escribiendo su propia historia. Con 13 goles en la Champions League esta temporada, está a solo dos del récord de Karim Benzema (15 en la 2021-2022). Una actuación que conviene relativizar dado el nuevo formato, pero que confirma una cosa: mientras el Real Madrid se tambalea, Mbappé sigue avanzando. La pregunta sigue siendo si sus goles serán suficientes para salvar una temporada que se perfila explosiva en el Madrid.