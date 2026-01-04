La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se enfrentarán en un encuentro crucial de La Liga el domingo por la noche.

El Atlético de Madrid buscará continuar con su reciente racha ganadora y mejorar su récord cara a cara contra la Real Sociedad, que lo ha visto invicto en sus últimos ocho partidos contra la Real Sociedad.

Real Sociedad vs Atlético de Madrid – Previa del partido y noticias del equipo

Fecha: Domingo 4 de enero.

Inicio: 20:00 h BST.

Lugar: Estadio Municipal de Aneota, Donostia-San Sebastián.

Noticias del equipo de la Real Sociedad

La Real Sociedad tendrá una nueva dirección por primera vez esta temporada, con el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo haciéndose cargo de su partido inaugural con el club vasco.

El técnico de 48 años fue designado el 20 de diciembre de 2025, tras la salida de Sergio Francisco, y tendrá su primera oportunidad de implementar su visión táctica contra un oponente formidable.

Los anfitriones se enfrentan a importantes desafíos defensivos, con el central Igor Zubeldia y el mediocampista Jon Gorrotxategi ambos fuera de juego por suspensión, lo que crea un vacío considerable en la columna vertebral del equipo.

Además, el centrocampista Yangel Herrera sigue siendo duda por una lesión en el sóleo, aunque hay noticias positivas sobre la recuperación de Mikel Oyarzabal de su lesión en el isquiotibial. El capitán regresó a la acción en el empate 1-1 del fin de semana pasado contra el Levante y se espera que sea el delantero titular en el debut de Matarazzo.

Ander Barrenetxea también se enfrenta a una prueba física a última hora tras una lesión en el sóleo, pero si Oyarzabal sigue sin estar disponible, el club se quedaría corto de opciones de ataque.

Noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid llega a San Sebastián con sus propios problemas de lesiones, aunque su armamento de ataque se mantiene prácticamente intacto.

Clément Lenglet continúa recuperándose de una lesión de rodilla y no estará disponible para la convocatoria. Nicolás González se enfrenta a una evaluación física tardía tras una molestia en el tendón de la corva.

A pesar de estas preocupaciones, el equipo de Diego Simeone mantiene su potencia ofensiva, con Julián Álvarez, Alexander Sørloth y Antoine Griezmann como amenazas goleadoras. Griezmann ha estado especialmente prolífico en las últimas semanas, habiendo marcado en la contundente victoria del Atlético sobre el Girona en su último partido de 2025.

Forma

Real Sociedad

La Real Sociedad ha tenido una primera vuelta de temporada complicada, con solo una victoria en sus últimos seis partidos de liga. Su balance de cuatro victorias en diecisiete partidos la ha situado en la 16.ª posición con 17 puntos en 17 encuentros. Los últimos encuentros han arrojado resultados dispares: un empate 1-1 con el Levante, que lucha por el descenso, una derrota en casa por 1-2 ante el Girona y una derrota por 0-1 ante el Alavés.

Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se ha recuperado de un inicio de campaña complicado y ahora se sitúa en cuarta posición con 37 puntos, a 12 puntos del líder Barcelona con un partido menos.

El equipo de Diego Simeone ha ganado ocho de sus últimos diez partidos de La Liga, lo que demuestra la consistencia y la calidad que han definido su mandato.

En su último partido derrotaron al Girona por 3-0, con un impresionante disparo de Koke desde 25 yardas, mientras que los goles de Conor Gallagher y Antoine Griezmann desde fuera del campo sellaron una contundente victoria.