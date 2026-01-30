Reece James ha pedido paciencia con Cole Palmer , ya que el capitán del Chelsea sabe lo que es volver de problemas de lesiones e insiste en que su compañero de equipo está absolutamente comprometido con el club.

La entrada de Palmer en el descanso contra el Nápoles inclinó la balanza a favor de su equipo en el choque de la Liga de Campeones . El jugador de 23 años asistió en dos ocasiones a João Pedro para asegurar la victoria por 3-2. Esto clasificó a los Blues automáticamente a octavos de final.

Palmer solo estuvo lo suficientemente en forma para jugar 45 minutos ya que aún no se lo considera listo para más de 60 debido a problemas en la ingle y el tendón de la corva, y aún está por verse si Liam Rosenior está dispuesto a arriesgarse a ponerlo de titular contra el West Ham en la Premier League el sábado o si es mejor guardar eso para el Arsenal en su partido de vuelta de semifinales de la Copa Carabao el martes.

Sobre Palmer, James dijo: «Ha pasado por un momento difícil. Ha tenido algunos contratiempos. Ha sido una temporada lenta para él, pero estamos muy contentos de tenerlo».

Demostró lo que puede hacer en los 45 minutos que jugó. Todos deben tenerle paciencia. Es un jugador increíble. Aún es muy joven. Va a mejorar con el tiempo.

Rosenior pasó gran parte de su tiempo frente a los medios esta semana insistiendo en que Palmer estaba perfectamente feliz en el Chelsea, en medio de especulaciones de que estaría abierto a irse al Manchester United .

El capitán del Chelsea instó a que Palmer esté completamente dedicado al club a pesar de los informes recientes que lo vinculan con un traspaso impactante al Manchester United: «Por supuesto que está comprometido».

James dijo: «Por supuesto que está comprometido con el Chelsea. Es jugador del Chelsea. Muchos jugadores especulan sobre él en los mercados de fichajes. Es normal».

Se ha portado muy bien. Estamos muy contentos con él.

El Chelsea se siente aliviado de haber ganado en Nápoles, lo que le evita añadir dos partidos más a su apretada agenda, como el playoff de la Champions League a doble partido. Esto le permitirá a Rosenior tener más tiempo en el campo de entrenamiento, algo limitado desde que sucedió a Enzo Maresca como entrenador de los Blues, con su equipo jugando de dos a tres partidos por semana.

James conquistó Europa con el Chelsea en 2021, después de que Thomas Tuchel reemplazara a Frank Lampard a mitad de temporada.

Al preguntársele si cree que el Chelsea podría volver a llegar hasta el final en la Champions League, James respondió: «Es muy temprano en la competición, pero fue una actuación especial de un grupo especial. Ganar aquí es un campo muy difícil, sobre todo cuando van ganando».

Cuando llega un nuevo entrenador, siempre es difícil. El estilo de juego es diferente, todos se adaptan y tratan de aprender lo más rápido posible. Pero los resultados hablan por sí solos. Además, todavía es pronto. Aún estamos aprendiendo a conocerlo y el estilo de fútbol que quiere jugar. Pero en cada sesión, en cada partido, estamos mejorando.